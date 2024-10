Congo-Kinshasa: La Première ministre et la Banque mondiale s'accordent sur l'accélération des projets en exécution au pays

La Première ministre Judith Suminwa a échangé, ce lundi 14 octobre avec la délégation de la Banque mondiale conduite par Anna Bjerde, directrice générale des Opérations, sur l'accélération des projets en exécution en RDC, en vue de l'obtention des résultats rapides.

« Nous avons discuté sur notre partenariat fructueux. La Banque mondiale est en train de mettre en oeuvre 22 projets en RDC. Il y a environ 7,3 milliards $ à investir. Et nous avons la possibilité d'accélérer ces investissements pour obtenir des résultats rapides », a déclaré Anna Bjerde.

La Première ministre et ses hôtes ont aussi échangé sur la nécessité de rendre l'économie de la République démocratique du Congo capable de créer plusieurs emplois, note la Primature.

« Nous avons également parlé de domaines prioritaires pour l'avenir. On a évoqué la croissance inclusive pour créer de l'emploi pour la population, particulièrement les jeunes. Il y a des opportunités qui vont permettre de créer des emplois ou des valeurs ajoutées autour des opportunités industrielles comme les secteurs des mines et de l'énergie. Le secteur privé doit jouer un rôle clé pour créer des emplois », a affirmé Anna Bjerde.

Parmi les projets portés par la Banque mondiale en RDC, il y a notamment le Programme d'accès aux services d'eau et d'assainissement (PASEA); le projet pour la restauration des forêts et des savanes; le Projet de développement multisectoriel et de résilience urbaine à Kinshasa; le Projet d'Autonomisation des femmes entrepreneurs, et mise à niveau des petites et moyennes entreprises pour la transformation économique et l'emploi (TRANSFORME RDC).