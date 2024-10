Congo-Brazzaville: Site touristique - Arbre de Brazza Espace Denis-Sassou-N'Guesso 'Le Prince' bientôt inauguré

Aménagé par l'association "Bana Dol", l'Arbre de Brazza Espace-Denis-Sassou-N'Guesso "Le Prince", situé au village Moukondo, district de Louvakou, est un projet qui vise entre autres à promouvoir ce village où se trouve cet imposant baobab vieux de plus de 300 ans. Le projet vise aussi à rendre un hommage au premier citoyen congolais, le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, qui a marqué de son empreinte ce gigantesque arbre.

Une délégation des membres de l'association "Bana Dol" s'est rendue au village Moukondo, district de Louvakou, le week-end dernier, pour se faire une idée du niveau d'exécution des travaux de ce chantier, visant à moderniser l'espace Le Prince DSN- Arbre-de-Brazza, avant son inauguration. Sur place, l'ingénieur des travaux, Cédric Vivien Foua Ntsakala, a rassuré les membres de l'association "Bana Dol" de l'état avancé des travaux. « Nous sommes arrivés à la phase de l'achèvement des travaux, c'est le dernier virage. Le plus dur, sinon le gros lot a été déjà réalisé, il ne nous reste plus grand-chose à faire sur le site. Il s'agit maintenant d'attaquer la viabilisation pour rendre le site opérationnel pour les visiteurs », a-t-il indiqué.

L'Arbre de Brazza Espace Denis-Sassou-N'Guesso "Le Prince" qui est sur le point de devenir un hub touristique n'a pas laissé les sages du département du Niari insensibles. Sans porter les gants, ils ont conseillé les jeunes gens de ce département de ne pas se verser dans la politique. « L'idée est de restituer cet espace au grand Mwana Dol, le président Denis Sassou N'Guesso.

Nous sommes particulièrement très satisfaits et ravis des telles initiatives. Que les enfants de Dolisie ne confondent pas ce qui se fait à Moukondo comme une affaire politique, c'est une affaire de Dolisie donc de "Bana Dol", c'est une affaire du Congo. Nous avons besoin que tous les enfants de Dolisie s'unissent, qu'ils redoublent d'efforts, qu'ils soient tous ensemble pour que l'activité démarrée par "Bana Dol" se fructifie », a signifié un sage du Niari.

Ce chef-d'œuvre n'est pas la seule réalisation de l'association "Bana Dol" sur ce site ; il y a aussi la construction du marché semi-moderne. Le chef du village Moukondo a, d'ailleurs, exprimé sa joie. « Je suis tellement satisfait. Ça fait une harmonie dans notre village, un avantage aussi pour le district de Louvakou », a-t-il déclaré.

Pour la petite histoire, en 1887, Savorgnan-de-Brazza, en regagnant l'Europe à l'issue de son second voyage au Congo, s'est arrêté sous un baobab avec ses compagnons de route : Albert Dolisie, Charles de Chavannes, un avocat de formation, qui est devenu plus tard son secrétaire particulier, et le Dr Ballay. Il gravit ses initiales EB (explorateur Brazza) 1887.

Ce baobab, associé à l'histoire du Congo et de la France, se trouve à proximité de la léproserie construite dans les années 1950, à l'époque où la lèpre, une maladie mutilante, sévissait au Congo. En gravissant ses initiales EB sur le baobab, il venait par ce geste inaugurer une tradition qui s'est perpétuée jusqu'à ce jour. L'exemple patent est celui du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, qui faisait ses études dans cette localité à Mbounda en 1956 et gravit lui aussi son sobriquet « Prince » plus jeune, c'est ainsi qu'on appelait le président Denis Sassou N'Guesso.

La première pierre de l'aménagement de ce site a été posée par le président de l'association "Bana Dol", Jean-Jacques Mouanda, en mai 2023. Signalons qu'outre l'aménagement de l'Arbre de Brazza Espace Denis-Sassou-N'Guesso "Le Prince" et un marché semi-moderne, une école primaire de Moukondo comprenant six salles de classes, un bloc administratif, les logements des enseignants, du vigile et une salle multimédia, a été construite.