Algérie: Le développement de l'hydrogène, un des objectifs premiers du gouvernement

Oran — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a souligné, lundi à Oran, que le développement de l'hydrogène fait partie des objectifs premiers du gouvernement, qui vise à en faire un vecteur stratégique, dans le cadre de ses engagements climatiques et de son programme de transition énergétique.

Le ministre a indiqué, dans son intervention à l'ouverture du Salon "Africa & Mediterranean Energy & Hydrogen Exhibition and Conference" (NAPEC 2024), que l'Algérie dispose d'atouts importants, qui la qualifient pour devenir un "leader territorial majeur" dans ce domaine, grâce, notamment, à ses capacités dans le domaine de l'énergie solaire et son vaste réseau de transport d'électricité, de gaz et d'unités de dessalement d'eau de mer, en plus de la disponibilité de terres et de minéraux rares.

M. Arkab a ajouté qu'un autre mémorandum d'entente sera signé entre le groupe Sonatrach et la société espagnole Cepsa, dans le but de renforcer la coopération dans le domaine de l'hydrogène vert, à travers l'étude de faisabilité technique et économique d'un projet de production d'hydrogène de 200 mégawatts et la possibilité de l'exporter vers l'Espagne via les installations existantes.

Pour rappel, le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a présidé l'ouverture de la 12e édition du Salon NAPEC 2024 au Centre des conventions d'Oran (CCO), et ce, en présence de la ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fazia Dahleb, du ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi, du Commissaire aux énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, Noureddine Yassaa, des Présidents directeurs généraux des groupes Sonatrach, Rachid Hachichi, et Sonelgaz, Mourad Adjal, ainsi que d'ambassadeurs et représentants du corps diplomatique en Algérie et le wali d'Oran, Saïd Sayoud.