Algérie: Hammad appelle à l'organisation de workshops pour améliorer la gestion des Centres de vacances et de loisirs

Alger — Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hammad a appelé, lundi à Alger, les directeurs de la jeunesse et des sports à organiser des workshops avec les acteurs à travers le pays afin d'améliorer la gestion des Centres de vacances et de loisirs.

Dans une allocution prononcée lors de la rencontre nationale d'évaluation globale de l'activité des Centres de vacances et de loisirs pour les jeunes au titre de l'année 2024, M. Hammad a précisé que cette rencontre "vise non seulement à évaluer la campagne estivale, mais aussi à inviter les acteurs et les partenaires à poursuivre une approche participative dans l'organisation de la campagne estivale, tout en élaborant des plans prospectifs tendant à améliorer la performance".

Il a également souligné "la nécessité de préserver les acquis obtenus, tout en élargissant les programmes tracés pour inclure le plus grand nombre possible de jeunes à travers toutes les régions du pays".

Le ministre a salué les efforts consentis par les membres du Comité national chargé de la préparation, du suivi et de l'évaluation de la campagne des Centres de vacances et de loisirs pour les jeunes, ainsi que les cadres du secteur et des Centres de vacances, dans le but d'assurer "la réussite de la campagne estivale en mettant en place tous les moyens pédagogiques, éducatifs, sécuritaires, sanitaires et de transport nécessaires pour le confort des enfants".

Il s'est félicité de "la bonne prise en charge" des enfants de la communauté algérienne établie à l'étranger, rappelant que près de 2.000 enfants de cette communauté ont bénéficié de vacances dans les camps d'été relevant du secteur.

M. Hammad a évoqué les nouveautés incluses dans les programmes pédagogiques de ces Centres, à travers l'introduction de nouvelles activités à même de "renforcer l'esprit d'appartenance et de citoyenneté auprès des jeunes et de réaliser les objectifs du développement durable, notamment en matière de protection de l'enfance".

Il a insisté sur "l'importance d'actualiser et d'enrichir les lois régissant les Centres de vacances, tout en généralisant l'utilisation des nouvelles technologies et de la numérisation afin de garantir la transparence dans la gestion des Centres".

De son côté, le directeur général de la jeunesse au ministère, Abdelwahid El Ayachi, a indiqué que l'évaluation nationale globale des activités des Centres de vacances "constitue une opportunité pour évaluer tous les aspects de l'opération en vue de valoriser les points positifs et remédier aux lacunes enregistrées".

Pour sa part, le directeur général de l'Agence nationale des loisirs de la jeunesse, Kamel Zouikri, a présenté le bilan des activités de la campagne estivale de cette année, la qualifiant de "positive" eu égard aux efforts consentis afin d'assurer le confort des enfants dans les camps de vacances.