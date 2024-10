Sénégal: Henry Ndecky, président du COSCPAC - « Il faut susciter un engagement...pour une dynamique communautaire vers la paix définitive»

interview

En marge de la rencontre de Sédhiou, Henry Ndecky, président du COSCPAC revient sur les péripéties du conflit armé indépendantiste en Casamance, le retour à la paix quoique timide et les mécanismes d'une paix définitive accompagnée d'investissements conséquents pour matérialiser au mieux cette volonté entre l'Etat du Sénégal et le Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC).

Quel état des lieux établissez-vous du processus de paix en Casamance ?

Aujourd'hui, nous vivons une situation de ni paix ni guerre. Elle est relativement calme et il faut se donner les moyens adéquats de la consolider. Néanmoins, il faut continuer à instaurer une large communication pour donner la bonne information, de façon inclusive. La COSCPAC a permis à toutes les parties prenantes (ETAT/MFDC) à se rencontrer à plusieurs reprises, ce qui a débouché sur les accords de paix avec la signature et le dépôt des armes le 23 mai 2023 à Mongone en Basse Casamance.

En quoi ce dépôt des armes peut-il aider à démobiliser le reste des factions rebelles ?

C'est un déclic qui a fait tache d'huile. Il est attendu un vaste programme de réinsertion des ex-combattants notamment avec l'appui financier, des micro-projets dans l'aquaculture, maraichage, cela va très surement susciter l'envie aux autres factions de rejoindre la dynamique de la paix enclenchée. En plus, les populations vont de leur côté mettre la pression pour amener les maquisards à abandonner la guerre car de plus en plus, des voix s'élèvent pour dire que quarante ans de guerre, ça suffit.

Quels sont les difficultés et défis que vous rencontrez sur le terrain ?

Nous rencontrons d'énormes difficultés mais nous pensons que c'est cela qui donne du sens à notre mission. La zone de Diakaye et les autres factions sont dans des terroirs très enclavés. Pour s'y rendre, c'est difficile surtout pendant l'hivernage mais aussi dans les arrondissements de Nyassia et de Niaguis. Par ailleurs, nous COSCPAC, ayant le quitus de toutes les organisations de la société civile pour coordonner le dialogue entre Etat et MFDC, n'avons jusque-là aucun contact avec le nouveau président de la République Bassirou Diomaye Faye encore moins son Premier ministre Ousmane Sonko alors que nous avons franchi des pas géants dans ce processus de paix de concert avec le comité ad hoc qui représente l'Etat du Sénégal.

Pour ce qui concerne les défis, nous recommandons fortement la prise en charge des ex-combattants du Diakaye pour que d'autres puissent s'inspirer de leur engagement patriotique et déposer les armes.

Pourquoi pensez-vous mettre en route une flamme pour la paix en Casamance ?

C'est d'abord pour mobiliser tous les acteurs épris de paix, à savoir les organisations de la société civile, les ex-combattants, les religieux, les communicants, les élus, les socio-cultures etc. C'est aussi susciter un engagement des acteurs de toutes les parties prenantes pour une dynamique communautaire vers la paix définitive en Casamance.

Cette flamme va faire le tour de beaucoup de localités pour impliquer et sensibiliser toutes les couches de la population à adhérer à l'idéal de la paix et du développement. Par la même occasion, nous porterons le plaidoyer aux décideurs à procéder à des investissements massifs en Casamance pour accompagner les initiatives et la volonté affichée des uns et des autres d'aller vers les négociations sérieuses et la paix définitive en Casamance et la stabilité dans la sous-région de l'Afrique de l'ouest.