Afrique: Qualifs CAN 2025 - L'Algérie décroche son billet pour la phase finale au Maroc, la Guinée Équatoriale renverse le Libéria

A la tête de son groupe de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025, l'Algérie avait à coeur de conserver sa place aujourd'hui avec la rencontre qui l'opposait au Togo.

Et les Fennecs l'ont fait, sans la manière, au Stade de Kégué (Lomé), en s'imposant sur le score final de 1 but à 0. Le premier, et seul, but de la partie a été inscrit sur pénalty (18e, 1-0) par le défenseur du Borussia Dortmund, Ramy Bensebaini. Le score n'évoluera pas jusqu'à la fin de la mi-temps, malgré quelques fulgurances de part et d'autres, notamment de Boudaoui (45e) en fin de période. Le reste du match n'offrira également pas plus de buts. C'est donc désormais officiel, l'Algérie décroche son billet pour la phase finale au Maroc.

L'autre rencontre du groupe E opposait le Libéria, lanterne rouge avec 1 petit point avant le match, et la Guinée Équatoriale, deuxième avec ses 4 points. Le premier but du match a été offert par Luis Asue (21e) pour le Nzalang Nacional, avant que Gibson (51e), recolle au score pour les Libériens. Dans le temps additionnel, Hanza (95e) a réussi à faire repasser la Guinée Équatoriale devant au compteur (2-1) et a arraché la victoire. Enfin, le Zimbabwe a assuré face à la Namibie (3-1), et conserve donc sa deuxième place du groupe J avec 8 points, derrière le Cameroun (10 points).

Les autres résultats de la journée

Kenya 0 - 1 Cameroun : Boris Enow (63e)

Gambie 1 - 0 Madagascar : Barrow (62e)

Togo 0 - 1 Algérie : Bensebaini (18e)

Libéria 1 - 2 Guinée Équatoriale : Gibson (51e) / Luis Asue (21e), Hanza (95e)

Zimbabwe 3 - 1 Namibie : Musona(50e, 61e), Dube (89e) / Eiseb (90e)