Sénégal: Dakar veut s'ériger en ville modèle en matière d'efficacité énergétique (maire)

Dakar — La ville de Dakar veut se positionner en tant que modèle de vie globale en matière d'efficacité énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, a déclaré son maire, Barthélémy Dias.

"Face à ces enjeux, nous avons pris la décision de positionner Dakar en tant que modèle de vie globale en matière d'efficacité énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre", a-t-il dit.

Barthélémy Dias s'exprimait lors de la cérémonie de lancement officiel du "Metropolitan Governance of the Energy Transition (MGET)", une initiative visant à "renforcer et poursuivre, dans un contexte métropolitain, le processus d'amélioration de la gouvernance de la transition écologique et énergétique entamée par la ville de Dakar".

Selon lui, "la ville de Dakar a déjà adopté de nombreuses stratégies pour promouvoir les énergies renouvelables et amorcer une transition vers un avenir plus durable".

Il a cité le lancement des travaux d'installation de panneaux solaires dans les lieux publics, mais surtout symboliques, tels que les mosquées de Liberté 3 et la Grande mosquée des Parcelles assainies.

D'autres lieux de culte dont la Grande Mosquée Massalikul Jinane, la mosquée omanienne, la Mosquée de la Divinité, le mausolée de Cambérène suivront, a dit Barthélémy Dias, soulignant que "la Cathédrale de Dakar a déjà été connectée à cette énergie propre".

A son avis, "ces efforts vont être amplifiés par l'installation de systèmes d'énergie propre dans d'autres bâtiments publics, tels que le centre gériatrique de Ouakam ou les collèges et lycées de la ville de Dakar".

"Cela nous permettra de continuer à réduire la facture énergétique de la ville, renforçant ainsi la résilience économique face aux défis liés au changement climatique", a-t-il expliqué.

Des défis à relever

Selon le maire, Dakar est confrontée à "des défis majeurs". "Sa vulnérabilité aux changements climatiques, conjuguée à une forte dépendance aux énergies fossiles, engendre des pénuries d'énergie fréquentes et cela se traduit souvent par des coûts élevés de l'électricité pour nos concitoyens", a-t-il souligné.

Pour lui, "cette situation n'est pas viable, (...), car la maîtrise de l'énergie est une condition essentielle pour le développement économique et social".

"Sans une source d'énergie fiable, notre capacité à croître et à prospérer est fortement limitée", a-t-il reconnu.

Le financement du MGET d'un montant de plus de 1,5 milliard de FCFA est rendu possible grâce au soutien "précieux" de l'UE et de Metropolis, l'association mondiale des maires des grandes métropoles, a dit le maire de Dakar.

L'initiative vient, selon lui, "renforcer l'engagement de la Ville de Dakar, sur le long terme, pour une meilleure gestion de l'énergie à travers une gouvernance optimale et la promotion de bonnes pratiques d'efficacité, énergétique".

Engagement des partenaires

Le représentant de l'Union européenne (UE), Simon Vanden Broeke, s'est réjoui de "cette initiative excellente où les villes participantes comme Dakar s'engagent à améliorer la gouvernance urbaine pour une transition écologique et énergétique".

"Ce projet s'inscrit dans le cadre de la transformation de la ville de Dakar vers une ville intelligente et sobre en carbone", a-t-il expliqué.

M. Vanden Broeke a fait savoir que "l'UE veut travailler avec ses partenaires comme le Sénégal pour achever cette transition verte".

Le secrétaire général de Metropolis, Dr Jordi Vaquer, s'est dit optimiste quant à la réussite de cette initiative d'installation de panneaux solaires. Il a dit que la présence du soleil est un atout supplémentaire.

"On va montrer à l'Afrique et au monde que non seulement c'est possible, mais que c'est efficace. C'est la façon la plus efficace de faire cette transition avec les collectivités territoriales", a-t-il fait savoir.