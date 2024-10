Algérie: Goudjil réaffirme le soutien permanent du pays à la cause palestinienne

Alger — Le président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil a réaffirmé le "soutien permanent, constant et inconditionnel" de l'Algérie à la cause palestinienne et son entière solidarité avec le peuple palestinien, lors d'une audience accordée lundi au Dr Moussa Abou Marzouk, ancien président du Mouvement de la résistance islamique "Hamas" et responsable de son bureau des relations extérieures, indique un communiqué du Conseil.

M. Goudjil a réitéré le soutien "permanent, constant et inconditionnel de l'Algérie à la cause palestinienne et son entière solidarité avec le peuple palestinien dans cette épreuve sanglante, soutenant son droit légitime à la résistance face à l'occupation", indique le Conseil de la nation qui précise que l'audience à laquelle a assistée M. Youssef Hamdane, représentant du mouvement en Algérie, "a porté sur les derniers développements de la situation à Ghaza et dans les territoires palestiniens occupés, ainsi que sur les répercussions régionales et internationales de la poursuite de l'agression sioniste contre le peuple palestinien".

Il a également évoqué "certains acquis obtenus par la cause palestinienne depuis (le début de) l'agression violente sur Ghaza, Rafah et les territoires palestiniens occupés, tels que les décisions de la Cour internationale de justice et l'adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies d'une résolution sommant (l'entité sioniste) de mettre fin à sa présence illégale en Palestine".

Pour sa part, M. Abou Marzouk a exprimé "la gratitude du peuple et des dirigeants palestiniens pour le soutien important que l'Algérie accorde à la lutte du peuple palestinien contre l'occupation (sioniste), et pour ses efforts continus visant à mettre fin à l'effusion de sang, à l'extermination, au déplacement, à la famine et (aux tentatives visant à obtenir) la soumission de la résistance palestinienne", soulignant que "l'Algérie est un pays réconcilié avec lui-même et son histoire fidèle à ses principes et à ses positions", selon le communiqué.

Le responsable palestinien a signalé, par ailleurs, que "la confiance du peuple palestinien envers l'Algérie est sans limites", déplorant le soutien dont bénéficie l'occupation sioniste de la part de certains pays, "un soutien qui a encouragé et accru son audace à tuer, détruire et violer la légitimité internationale et le droit international humanitaire".

Dr Moussa Abou Marzouk a rappelé que les Palestiniens considéraient la Révolution algérienne du 1er Novembre 1954 "comme une source de motivation pour une véritable réconciliation", ajoutant que l'unité palestinienne n'est pas une solution pour régler la question, mais un projet de lutte pour l'établissement d'un Etat palestinien indépendant dans le cadre des droits inaliénables du peuple palestinien, en rassemblant toutes ses composantes autour d'un projet de libération et d'indépendance", poursuit le communiqué.