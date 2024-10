Afrique: Mohamed Amine Alioua - 'L'AS Far a toujours faim de titres'

interview

L'entraineur de l'AS Far, Mohamed Amine Alioua s'est entretenu avec CafOnline.com

Pour le tacticien marocain, les phases finales de la Ligue des Champions Féminine de la CAF 2024 seront difficiles en raison du développement que connaît le football féminin

Les clés du succès de l'AS Far réside dans quatre facteurs clés.

Mohamed Amine Alioua, l'entraîneur de l'équipe féminine de l'Armée Royale Marocaine "AS FAR" a affirmé que son équipe est toujours déterminée à gagner des titres et qu'elle aspire à décrocher des trophées lors des finales de la Ligue des Champions Féminine de la CAF 2024. Dans une interview exclusive avec CAFonline.com, il a souligné que cette compétition joue un rôle essentiel dans le développement du football féminin en Afrique, qui connaît une véritable expansion.

Pour la quatrième fois consécutive, l'AS Far a su obtenir sa place pour les phases finales de la Ligue des Champions Féminine de la CAF. Pourriez-vous nous parler de cet exploit exceptionnel ?

Mohamed Amine Alioua : Nous rendons grâce à Allah pour nous avoir aidés à accéder pour la quatrième fois d'affilée aux finales de la Ligue des Champions Féminine de la CAF. J'adresse mes respects à nos joueuses, qui ont su réaliser cet objectif déterminant. Ce n'est que le commencement de nos préparations en vue des finales, qui seront exigeantes compte tenu du progrès du football féminin à travers l'Afrique.

À votre avis, quel est le secret du succès constant de l'AS Far, qui participera pour la quatrième année consécutive à la Ligue des Champions Féminine de la CAF ?

Depuis trois ans, on me pose souvent cette question, et je peux résumer le secret en quatre éléments clés. Le premier d'entre eux est l'excellente qualité des joueuses de notre équipe, qui sont non seulement douées sur le terrain, mais également de très belles personnes. Le deuxième facteur concerne la gestion de notre club, qui est au plus haut niveau et qui travaille sur ce projet depuis 2012. Le troisième élément réside dans notre vaste communauté de supporters qui incite constamment les joueuses à donner le meilleur d'elles-mêmes. Enfin, la stabilité est essentielle. Au cours des douze dernières années, seulement trois entraîneurs ont pris les rênes de l'équipe. Depuis 2012, nous avons remporté plusieurs titres grâce à notre passion et notre détermination, mais nous sommes toujours en quête de nouveaux succès. L'AS Far est une équipe conçue pour briller.

Vous avez remporté la Ligue des Champions Féminine de la CAF en 2022 et atteint les demi-finales trois fois consécutives. Vous ne vous contenterez certainement pas de moins lors de la prochaine édition, n'est-ce pas ?

Notre équipe se transforme, avec certaines joueuses approchant de la fin de leur carrière, tandis que nos meilleurs éléments ont rejoint l'Espagne (ndlr : Fatima Tagnaout et Grizlaine Chebbak). Ainsi, nous aborderons les phases finales de la Ligue des Champions Féminine de la CAF 2024 match après match, comme nous l'avons fait en 2022. Chaque rencontre sera traitée comme une finale, et avec cet état d'esprit, nous pourrons aller le plus loin possible, en visant une quatrième demi-finale consécutive, jouer la finale et, espérons-le, décrocher le titre pour l'ajouter au palmarès de l'AS Far.

Que représente pour vous la Ligue des Champions Féminine de la CAF ?

En résumé, la Ligue des Champions Féminine de la CAF est une compétition essentielle pour le développement du football féminin en Afrique. J'espère qu'elle s'étendra pour accueillir davantage de clubs, car plusieurs équipes, comme Ankh Amun d'Égypte, le Club Akbou d'Algérie et l'Association Féminine de Sousse, sont en pleine croissance et méritent notre admiration. Cela contribuera sans aucun doute à l'essor du football féminin sur le continent. Au Maroc, nous avons également des clubs capables de rivaliser à l'échelle continentale, et pourquoi ne pas rêver de voir deux représentants de chaque pays en finale la saison prochaine ? Avec un peu de chance, l'avenir s'annonce prometteur.

Votre parcours avec l'AS Far vous a permis de vous illustrer dans le football féminin. Quel est votre point de vue sur l'avenir de ce sport en Afrique ?

Le football féminin en Afrique connaît un développement considérable, et nous espérons que les compétitions féminines atteindront le même niveau que celles des hommes. Cela est crucial non seulement pour la promotion du football féminin sur le continent, mais aussi pour des raisons sportives, nous permettant de représenter l'Afrique sur la scène internationale, notamment lors de la Coupe du Monde. Il est primordial d'être présent à ce niveau, comme l'ont démontré le Maroc, la Zambie et l'Afrique du Sud lors de la récente Coupe du Monde, grâce à des initiatives stratégiques et des investissements. Nous devons persévérer dans cette direction, avec l'ambition de décrocher un titre mondial un jour.

Avez-vous un dernier message pour les supporters de l'AS Far ?

Je suis conscient que notre équipe bénéficie de nombreux supporters, et je leur exprime ma sincère gratitude. J'espère qu'ils continueront à nous apporter leur soutien. Comme je le répète souvent, il est essentiel qu'ils restent à nos côtés durant les périodes difficiles avant d'apprécier les succès, car c'est dans les moments adverses que l'on reconnaît les véritables fans. Cette fidélité est une caractéristique bien connue des supporters de l'Armée Royale Marocaine, qui représentent un véritable atout pour notre équipe.