Afrique: CAN de Beach Soccer - La Mauritanie prête à bouleverser la hiérarchie continentale

L'équipe nationale de beach soccer de Mauritanie connaît une évolution marquante depuis sa création, se faisant progressivement un nom sur la scène continentale et internationale. Le beach soccer, discipline dynamique et spectaculaire, voit son développement croître en Mauritanie, alimenté par l'engouement du public et le potentiel de ses joueurs.

Profil de la Mauritanie

Surnom : Les Mourabitounes

Sélectionneur : Moussa Baghayogho Capitaine : Mohamed Diallo

Lancée au début des années 2000, l'équipe mauritanienne est d'abord confrontée à des défis majeurs, notamment en termes de ressources et d'infrastructures. Cependant, grâce à la passion des joueurs et à l'engagement des dirigeants fédéraux, le pays commence à s'affirmer sur le sable. La première grande étape de cette évolution se produit lors de sa participation à des compétitions régionales, où les joueurs acquièrent de l'expérience et développent leurs compétences.

En 2010, la Mauritanie fait ses débuts dans les compétitions africaines de beach soccer, marquant un tournant dans son histoire. Les éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soccer permet à l'équipe de se confronter à des nations plus expérimentées, comme le Sénégal et le Nigeria. Cette exposition renforce non seulement l'esprit d'équipe, mais suscite aussi un intérêt croissant pour le sport dans le pays.

%

En 2023, la Mauritanie réalise une performance impressionnante lors de l'Arab Beach Soccer Cup, en atteignant les quarts de finale, avant d'éliminer le Nigeria double champion d'Afrique lors des éliminatoires de cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Dernière performance en date, une victoire contre le Sénégal, septuple champion d'Afrique en amical.

Le sélectionneur : Moussa Baghayogho

Moussa Baghayogho est un nom qui résonne avec fierté dans le paysage sportif mauritanien. Ancien capitaine des Mourabitounes, l'équipe nationale de football, lors des Championnats d'Afrique des Nations (CHAN) de 2014 et 2018, Baghayogho a su transcender son rôle de joueur pour devenir un leader respecté dans le milieu du beach soccer.

Né à Nouakchott, Baghayogho a débuté sa carrière footballistique sur les terrains de sable, une passion qui le conduira à représenter son pays au plus haut niveau. En tant que défenseur central, il était reconnu pour son engagement sur le terrain et sa capacité à inspirer ses coéquipiers. Sa détermination et son sens du jeu l'ont rapidement propulsé vers les sommets du football national, où il a acquis une expérience précieuse.

Après avoir raccroché les crampons, Baghayogho a décidé de se consacrer à l'entraînement, se tournant vers le beach soccer, une discipline en plein essor en Mauritanie. En tant que sélectionneur de l'équipe nationale de beach soccer, il a réussi à bâtir une équipe compétitive, capable de rivaliser avec les meilleures nations africaines. Sous sa direction, l'équipe a connu plusieurs succès sur la scène continentale, atteignant des phases finales importantes.

Baghayogho ne se contente pas de diriger ; il est également un mentor pour les jeunes joueurs, leur transmettant sa passion et son expertise. Sa vision pour le développement du beach soccer en Mauritanie est claire : faire de l'équipe nationale un pilier du football africain. Grâce à son leadership et à son dévouement, Moussa Baghayogho continue de marquer l'histoire du sport en Mauritanie, inspirant une nouvelle génération de joueurs à suivre ses pas sur les terrains de sable.

Le joueur clé : El Hadj Thierno Mama Niang

El Hadj Thierno Mama Niang se distingue comme l'un des joueurs les plus prometteurs du beach soccer en Mauritanie. Né à Nouakchott, il montre dès son jeune âge un talent exceptionnel pour le sport, attirant l'attention des entraîneurs locaux et des clubs. Sa carrière prend un tournant lorsqu'il rejoint l'équipe nationale, où il devient rapidement un élément clé.

Niang se démarque par sa rapidité, sa technique raffinée et sa capacité à marquer des buts décisifs. Sa vision du jeu lui permet de se positionner intelligemment sur le terrain, offrant à ses coéquipiers de nombreuses occasions de briller. Lors des compétitions africaines, il joue un rôle crucial dans les performances de l'équipe, contribuant à des résultats notables, notamment lors des récents tournois.

En dehors du terrain, Niang incarne les valeurs de détermination et de travail acharné, inspirant de nombreux jeunes joueurs mauritaniens. Avec son ambition et son dévouement, El Hadj Thierno Mama Niang est bien parti pour devenir une figure emblématique du beach soccer en Mauritanie, avec l'espoir de faire rayonner son pays sur la scène continentale.

Les matchs de la Mauritanie dans le Groupe B

20/10

Sénégal - Mauritanie I 15h00 (heure locale)

21/10

Mozambique - Mauritanie I 16h30 (heure locale)

22/10

Malawi - Mauritanie I 16h30 (heure locale)