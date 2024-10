Gabon: Cour de cassation - Les Magistrats promus déjà en fonction

C'est au cours d'une audience solennelle d'installation, tenue le 11 octobre courant, au Palais de justice de Libreville, et présidée par le Premier Président de la cour de Cassation, Julienne Olga Nzamba Massounga epse Tchikaya, assisté du tout nouveau Procureur Général près la Cour de Cassation Bosco Alaba Fall et plusieurs membres de la cour, que les dix promus ont été officiellement renvoyés à l'exercice de leurs fonctions auprès de la cour de cassation conformément aux dispositions des articles 91 du statut des Magistrats et 10 de la loi 008/2019 du 05 juillet 2019 fixant l'organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire au Gabon.

Ce sont cinq (5) Magistrats du siège et cinq (5) Magistrats du parquet général, au total dix (10) Magistrats nouvellement promus. Il s'agit de : madame Mvou Loubamono Edith Christiane, messieurs Jean Marie Tebangoye et Kassa Moussodou qui reviennent respectueusement de la cour d'Appel de Port- gentil, celle d'Oyem et du secrétariat permanent du Conseil Supérieur de la Magistrature. Et qui, avant leurs précédentes fonctions de Procureur Général, Premier Présidente et Conseiller au secrétariat permanent du Conseil Supérieur de la Magistrature, avaient déjà occupé celles d'Avocats Général et Procureurs Généraux Adjoints près la cour de cassation du Gabon.

Parmi les promus figurent également deux (2) Présidents de chambre : Tsitsaba Raphaël et Meye Me Ndong François de Paul. Il y a également trois (3) conseillers : Andjembe Corinne epse Ndjambou, Ndanga Manboka Alain Roch et Nzah Bekale Lynda Sylvianne. Et pour le compte du Parquet Général, ce sont deux Avocats Généraux , messieurs Jean Bedel Moussodou Moundounga et André Patrick Roponat qui signent leur arrivée à la cour de cassation de Libreville.

%

Il est à noter que la cour de cassation constitue la juridiction la plus élevée de l'ordre judiciaire Gabonais. Elle ne tranche pas les litiges, mais elle constitue la gardienne du droit. Son rôle est de veiller à ce que les règles de droit soient appliquées de façon adéquate. L'existence de la cour de cassation obéi au souci d'unification et d'harmonisation de la jurisprudence, de façon à assurer que les textes soient interprétés de la même manière sur l'ensemble du territoire national.

Rappelons enfin que, les dix Magistrats récemment installés ont été promus lors du Conseil Supérieur de la Magistrature en sa séance du 14 août 2024. Ainsi, la cérémonie d'installation qui a suivi, obéit au règlement et lois qui régissent l'ordre judiciaire et stipule que : "les Magistrats sont installés avant leur prise de fonction, au cours d'une audience solennelle de la juridiction à laquelle ils sont nommés ou rattachés".