La Première Dame du Gabon, Mme Zita Oligui Nguema, a honoré de sa présence, ce lundi 14 octobre 2024, la cérémonie d'inauguration de Children's House, une école qui intègre une approche pédagogique novatrice. Avec cette deuxième succursale située à Akanda, le groupe scolaire ambitionne de devenir un pilier de l'éducation inclusive au #Gabon, offrant des solutions technologiques dès les plus jeune âge et encourageant le développement de solutions pratiques et sociales.

La cérémonie d'inauguration a réuni de nombreuses autorités, parmi lesquelles M. Marius Issa NKORI, Administrateur Directeur Général de la Caisse de Dépôt et de Consignation (#CDC), Mme Carole EDMA EYI, fondatrice de l'établissement, ainsi que des parents d'élèves. Ces figures emblématiques se sont associées pour marquer cette journée, qui incarne un véritable pas en avant pour l'inclusion scolaire au Gabon.

Mme Carole EDMA EYI, lors de son discours, a salué les efforts constants de la Première Dame en faveur de la petite enfance et de l'éducation spécialisée, soulignant les actions menées par sa Fondation Ma Bannière. Elle a également exprimé sa profonde reconnaissance envers le Président de la Transition, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, dont "la vision pour un Gabon plus inclusif et solidaire" inspire les initiatives visant à garantir un accès égal à une éducation de qualité.

Représentant M. Marius Issa NKORI, la Directrice Générale Adjointe de la Caisse de Dépôt et de Consignation a réaffirmé l'engagement de leur institution dans le soutien aux secteurs prioritaires comme l'éducation. Elle a notamment mis en avant la collaboration de la CDC avec les initiatives éducatives nationales et a chaleureusement félicité la Première Dame pour son implication dans des projets à fort impact social.

Pour sa part, Mme Zita OLIGUI NGUEMA s'est déclarée "particulièrement sensible aux initiatives qui œuvrent pour donner à nos enfants les moyens de bâtir un avenir prometteur et de révéler leur plein potentiel." En plus de dévoiler la plaque inaugurale, la Première Dame a également planté symboliquement un arbre au sein de l'établissement, signe de son engagement durable en faveur de l'éducation et de l'environnement.

La salle multimédia de l'école a été baptisée en l'honneur de la Première Dame, un acte de reconnaissance de son soutien indéfectible. Dans un geste de solidarité touchant, elle a soldé la scolarité de deux enfants issus de familles défavorisées, de la maternelle jusqu'à la 5e année de primaire.