Sénégal: Le programme 'Sénégal 2050' dépasse les 'clivages politiques', selon le chef de l'État

Dakar — Le programme de développement "Sénégal 2050" est une initiative collective qui va "au-delà des clivages politiques", a souligné le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, en le présentant comme "notre boussole" et "le fruit d'une réflexion collective, ancrée dans nos réalités".

"Il s'agit d'un projet collectif, qui, au-delà des clivages politiques, appelle l'engagement de chacun d'entre nous", a déclaré M. Faye dans une note introductive du document intitulé "Sénégal 2050 : agenda national de transformation" et présenté au public ce lundi 14 octobre.

La "souveraineté" attendue de ce programme "ne pourra être complète que si nous avons les moyens de notre autonomie économique, énergétique, alimentaire, mais aussi sociale et culturelle", a souligné le chef de l'État.

Il a affirmé que ce programme de développement "s'adresse autant aux Sénégalais d'aujourd'hui qu'aux générations futures".

"Une industrialisation ambitieuse"

Avec cet outil, a poursuivi le président de la République, le gouvernement veut faire du pays "un acteur incontournable" de la région ouest-africaine et "un modèle de développement pour l'Afrique".

"Ce document est notre boussole. Il est le fruit d'une réflexion collective, ancrée dans nos réalités et ouverte sur l'avenir. Il traduit notre ambition de rompre avec les schémas du passé, de dépasser les défis auxquels nous avons trop longtemps été confrontés, pour faire émerger une nation résolument ancrée dans le futur", a-t-il écrit.

%

Bassirou Diomaye Faye estime que le pays qu'il dirige a "hérité d'une situation complexe, marquée par des décennies de dépendance économique, une gouvernance aux fondations fragiles et un tissu social fragilisé".

"Pendant trop longtemps, notre économie a été prisonnière d'un modèle d'exploitation de matières premières brutes, sans valorisation ni transformation locale. Cette trajectoire a non seulement limité notre potentiel, mais elle nous a aussi dépossédé de notre destin."

Les politiques publiques menées au cours des précédentes années ou décennies ont "créé une dépendance vis-à-vis de quelques industries en laissant notre secteur privé national trop faible, nos jeunes [...] en quête d'opportunités [étant] souvent poussés à chercher un avenir ailleurs".

"Le programme Sénégal 2050 se dresse comme la réponse structurée à ces défis [...] Nous avons pris le temps de diagnostiquer avec précision les dysfonctionnements de notre système, de consulter, d'analyser et, surtout, de formuler des solutions robustes pour une transformation en profondeur", a souligné M. Faye.

Il a précisé que la nouvelle politique "est notre feuille de route pour les vingt-cinq prochaines années, déclinée en stratégies quinquennales et décennales, qui permettront de mesurer, d'ajuster, et d'optimiser nos efforts en temps réel".

Le premier des "quatre grands axes stratégiques" du nouveau programme consiste à asseoir une économie compétitive, avec un cadre macroéconomique assaini et stable, l'émergence d'une société numérique, des filières compétitives, le développement de pôles économiques viables, etc.

"Corriger les déséquilibres historiques"

Le Sénégal va mener "une industrialisation ambitieuse, intégrant nos matières premières dans les chaînes de valeur mondiales", a assuré le chef de l'État.

"Nous transformerons nos richesses sur place, nous diversifierons notre économie pour en faire un véritable moteur de croissance, créateur de valeur ajoutée et d'emplois", a-t-il promis.

Le deuxième axe va consister à préserver l'environnement et à "léguer aux générations futures un pays sain, où la biodiversité est protégée, où l'économie circulaire est intégrée, où les énergies renouvelables joueront un rôle central", a ajouté Bassirou Diomaye Faye.

Le troisième axe, relatif au capital humain et à l'équité sociale, va consister à "corriger les déséquilibres historiques qui ont affecté les couches les plus vulnérables de notre société, en particulier les femmes, les jeunes et les populations rurales".

"Nous nous engageons à offrir une éducation de qualité pour tous, à garantir l'accès universel à des services de santé performants, et à réformer le foncier pour une meilleure répartition des terres", a promis M. Faye en parlant du troisième volet du nouveau programme national de développement.

Il s'agira en même temps de "renforcer l'offre de soins et [de] garantir un accès équitable à des services modernes, tant en milieu urbain qu'en zone rurale, pour que nul ne soit laissé pour compte". "Nous mettrons également en place un système national d'assurance maladie pour protéger chaque citoyen et réduire ainsi les inégalités sociales et économiques."

Le quatrième axe du programme "Sénégal 2050" est celui de la gouvernance et de l"'engagement africain". "Nous devons refonder nos institutions, pour qu'elles servent au mieux les aspirations de notre peuple. Nous devons éradiquer la corruption et réformer l'administration, pour qu'elle devienne un levier puissant au service du développement", a poursuivi le président de la République.

Il promet que "cette gouvernance sera garante d'une gestion rigoureuse de nos ressources".

"Notre engagement panafricain sera réaffirmé avec force. Nous renforcerons notre coopération avec nos frères africains, convaincus que l'avenir de notre continent repose sur la solidarité, l'intégration régionale et la défense de nos intérêts communs", a mentionné M. Faye dans la note introductive du document.