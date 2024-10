Sénégal: Le programme 'Sénégal 2050' repose sur une vision endogène claire, cohérente et ambitieuse, selon Bassirou Diomaye Faye

Diamniadio — La nouvelle politique nationale de développement présentée lundi par le gouvernement repose sur "une vision endogène claire, cohérente, ambitieuse et assumée", a soutenu le président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

"Cette nouvelle stratégie nationale de développement est une réponse innovante aux défis de la transformation systémique du Sénégal. Elle repose sur une vision endogène claire, cohérente, ambitieuse et assumée", a dit M. Faye en intervenant à la cérémonie officielle de présentation du document intitulé "Sénégal 2050 : agenda national de transformation".

"Aujourd'hui, nous partageons avec le peuple sénégalais et la communauté internationale ce document stratégique, qui pose les fondements d'une nouvelle ère pour notre pays", a souligné le chef de l'État.

Cette nouvelle politique nationale de développement est "inédite", a-t-il souligné, précisant qu'elle comprend quatre "axes prioritaires" : une "économie compétitive", un capital humain de qualité et une équité sociale, un "aménagement et un développement durable", une bonne gouvernance et "un engagement africain".

"C'est donc le temps de la transcendance, du consensus, du sursaut et du don de soi pour asseoir notre souveraineté et libérer les énergies, les talents et les potentiels de notre nation", a poursuivi Bassirou Diomaye Faye.

Le programme de développement élaboré par le gouvernement et le cabinet Performances "consacre une volonté collective de rompre [...] avec des pratiques d'un autre temps", a dit M. Faye.

Avec ce nouvel outil, le Sénégal sort "totalement des schémas classiques du passé, qui entraînent la stagnation", a-t-il poursuivi, assurant les Sénégalais de sa volonté de "consolider une nation solidaire, résiliente et résolument ancrée dans la modernité, le progrès et le bien-être".

Le président de la République exhorte les Sénégalais à "faire notre introspection individuelle et collective pour reprendre notre destin en main et mettre notre Sénégal sur une trajectoire [...] d'espérance, de performance et de progrès".

La réforme des institutions du pays est "indispensable", a-t-il souligné en promettant de combattre la corruption.