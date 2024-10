Burkina Faso: Coopération bilatérale - Des médias burkinabè à l'école chinoise

L'Institut professionnel du commerce international du Hunan, en collaboration avec le ministère de la République populaire de Chine, organise du 11 au 31 octobre 2024 à Changsha, une formation au profit de 28 responsables et représentants de médias du Burkina Faso.

C'est parti pour trois semaines d'immersion de responsables de médias burkinabè dans des médias chinois à l'initiative de l'Institut professionnel du commerce international du Hunan. Le top départ a été donné, le vendredi 11 octobre 2024 à Changsha, dans la province de Hunan. Jusqu'au 31 octobre prochain, 28 responsables et représentants de médias publics et privés burkinabè partagerons leur séjour entre cours magistraux et visites-terrains.

Les cours magistraux concerneront entre autres la construction de compétences en communication à l'ère des médias intégrés, l'analyse de l'état d'esprit des audiences audiovisuelles, la narration des histoires d'actualité, la création de contenus vidéo court et interaction avec le public. Les visites quant à elles, se feront dans des sociétés médiatiques comme le parc industriel de création vidéo de Malanshan, Changsha media group et Hunan daily pour des échanges d'expériences, mais aussi des sites historiques et attractifs de la ville hôte et de plusieurs autres localités de la province de Hunan.

A l'ouverture de la formation, le représentant des stagiaires, Bakary Koné, par ailleurs conseiller technique du ministre d'Etat chargé de la communication, a exprimé sa gratitude à la république populaire de Chine de ce séminaire qui constitue un moment de partage et d'apprentissage, un cadre d'échange favorisant le dialogue et la coopération entre les deux nations. Il a aussi remercié les responsables de l'Institut professionnel du commerce international du Hunan qui leur ouvre ses portes durant trois semaines et met à leur disposition des experts de haut niveau et de divers domaines afin de renforcer leurs compétences dans des secteurs pluriels et essentiels de la science de l'information et de la communication.

« En vue de professionnaliser le secteur des médias, le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme du Burkina Fao s'est résolument engagé dans la formation continue des praticiens et des responsables des médias. Dans cet élan, le ministre d'Etat, chargé de la communication, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, se réjouit de cette initiative, la deuxième du genre en 2024 », a-t-il soutenu.

Pour sa part, le vice-président de l'Institut, Gui Cheng, a rassuré que la riche expérience accumulée par son institut en matière de formation en aide chinoise et de pratique économique et commerciale avec l'Afrique a posé des bases solides pour le bon déroulement de cette formation. Dans le cadre de la coopération sud-sud, a ajouté le directeur du service d'ouverture du Parc du département provincial du commerce extérieur de Hunan, Yé Jie, la Chine adhère aux principes de sincérité et promeut la coopération et les échanges entre les pays africains dans le domaine des médias d'actualité.

« Nous espérons qu'à travers cette formation, nous pourrons vous offrir une plateforme d'échanges et d'apprentissage, explorer ensemble les expériences et les défis en matière de médias d'actualité et faire progresser la coopération entre la Chine et les pays africains dans ce domaine vers de nouveaux sommets », a-t-il conclu.