Ile Maurice: Alan Ganoo compte sur les indemnités versées par les Anglais pour les Chagos

L'ambiance était électrique à la circonscription n°14 lors d'une réunion haut en couleur, grenat et orange, au centre social de la Gaulette, lundi 14 octobre. Les candidats de l'Alliance Lepep, Alan Ganoo, Tania Diolle et Prakash Ramchurrun, ont rassemblé des activistes venus des quatre coins de l'île pour soutenir leur leader, Alan Ganoo, du Muvman Patriot Morisien. Les partisans du MSM étaient également présents.

«Nous ne devons pas tomber dans le piège du changement. Nous allons vers une grande victoire. Après de nombreux combats, les Anglais nous ont restitué les Chagos. Le nouveau gouvernement britannique est contraint de reconnaître que Maurice doit regagner le contrôle. Ils ont accepté de nous verser une indemnité. Avec cet argent, nous allons assurer votre continuité pour les cinq prochaines années, durant lesquelles notre île sera l'une des plus développées. Ne votez donc pas pour l'alliance du Changement. Nous tenons à remercier chaleureusement sir Aneerood Jugnauth pour ce combat et notre Premier ministre, Pravind Jugnauth, un homme d'État courageux.»

Il a également ajouté : «Nous avons promis d'apporter la légalité dans ce pays et de réduire la pauvreté. Nous avons redonné dignité aux plus vulnérables. On juge un gouvernement par ses actions et sa capacité de développement. Le pays s'est relevé en trois et demi après deux ans de Covid-19. Un Mauricien qui revient de l'étranger après trois ans ne reconnaît plus son pays, avec ses projets de développement : des flyers partout, un nouveau métro, un nouvel hôpital, alors que la misère persiste. Nous avons construit 400 maisons dans chaque circonscription, à Bambous, Beau-Songe, Surinam et Riambel, etc.»

Le ministre du Transport sortant a mis l'accent sur les projets de son gouvernement : «Pravind Jugnauth a fait en sorte que nos parents puissent découvrir notre pays, que ce soit en catamaran ou lors d'une visite à l'île Rodrigues. Ses mesures sociales sont extraordinaires : Rs 2 500 pour les enfants de 1 à 3 ans et Rs 2 000 pour ceux de 3 à 10 ans. À 18 ans, chaque jeune recevra un cadeau de Rs 20 000. Les pêcheurs bénéficieront également d'une aide de plus de Rs 800. Le gouvernement fournira également des subsides pour le pèlerinage vers différents lieux spirituels.»

Tania Diolle : «Bann abitan 18, finn fer mwa konfians, je ne trahirai pas votre confiance dans la circonscription 14»

Pleine de vigueur, elle s'est engagée à travailler dans la circonscription 14. «Merci pour l'accueil, c'est cet accueil qui fait la différence. Alan Ganoo est bienveillant et m'a montré la voie. Mon message aujourd'hui est que nous sommes alignés sur la même perspective : le développement ne doit pas être pour nous, mais pour le peuple et nos mandants. Alan m'a passé le flambeau, et nous suivrons sa philosophie qui donne un sens à la vie dans la circonscription 14. Tous les enfants l'appellent Monsieur Alan Ganoo car il a travaillé avec son coeur et a dédié sa vie à cette circonscription. Au numéro 14, beaucoup de projets ont été réalisés. Je donnerai mon soutien, mais je ne peux pas faire un bilan de 14.»

Prakash Ramchurrun : «Zot ena enn bizbiz ant zot dan 14, bann l'Alliance du changement»

Il a dressé le bilan des projets apportés dans la circonscription et critiqué l'adversaire. «On m'avait traité de Baba, mais Baba est devenu grand maintenant, et nous vous avons montré ce que nous pouvons accomplir. L'adversaire distribue des bouteilles de bière et des enveloppes. En 2024, ils essaieront d'acheter votre vote. Les candidats n'arrivent pas à décoller, tandis que nous avons une longueur d'avance sur eux. Ici, nous avons une équipe soudée et vous ne devez pas faire d'erreurs ni vous laisser entraîner dans des bassesses.»