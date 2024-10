Ile Maurice: Xavier-Luc Duval et Pravind Jugnauth ciblent Rama Sithanen

L'Alliance Lepep a lancé sa campagne électorale lors d'un premier congrès, présidé par Jug Gokhool, ancien chroniquer sportif et animateur à la Mauritius Broadcasting Corporation (MBC), dans la circonscription n°4 (Port-Louis-Nord-Montagne-Longue) hier, lundi 14 octobre.

Les trois candidats de l'alliance, Subashnee Luchmun Roy, Joe Lesjongard et Adrien Duval, ainsi que Pravind Jugnauth et Xavier-Luc Duval se sont, pendant plus d'une heure, adressés à l'assistance à Sainte-Croix.

Subhashnee Luchmun-Roy a principalement axé son discours sur les mesures du gouvernement avant d'égratigner Navin Ramgoolam en évoquant ses coffres forts. A-t-il changé?, s'est-elle notamment demandé avant d'ajouter : «Depi kan lion vinn vezetaryin?»

Adrien Duval a lui fait le parallèle entre «l'avenir et un passé décomposé», son alliance représentant, selon lui, la stabilité alors que dans le camp adverse, le PTr et le MMM n'ont jamais pu travailler ensemble.

Alliance «Manti Manti»

Il n'a non plus pas manqué dans la foulée de traiter ses anciens collègues des Nouveaux Démocrates de «non-désirables». Il a aussi qualifié l'Alliance du changement d'alliance «sanblan, manti-manti». «Impossible de travailler avec Paul Bérenger», a-t-il encore répété.

Joe Lesjongard a lui demandé à la régie de passer des images de coffres et de liasses de billet en référence à l'affaire coffres-forts de Navin Ramgoolam. Et a soutenu que Pravind Jugnauth a fait beaucoup plus que son père, SAJ. Il a aussi indiqué que Rama Sithanen est du côté du «gros capital».

En ce qui concerne Ashok Subron, qui s'est «amarré» à l'Alliance du changement, il a souligné qu'il parlera du membre de Rezistans ek Alternativ en temps et lieu.

Xavier-Luc Duval, qui était tout sourire aux cotés de Pravind Jugnauth, a indiqué que dans l'Alliance du changement, il y a l'extrême gauche, puis l'extrême droite avec Paul Bérenger, Jyoti Jeetun et Rama Sithanen. Il a notamment ciblé l'ancien ministre des Finances qui avait retiré les subsides sur le riz et la farine puis aboli le pain et le lait aux écoliers.

Il a aussi remercié Pravind Jugnauth pour l'accord concernant les Chagos et a soutenu que le PTr, avec 15 ans au pouvoir, n'a qu'une seule réalisation à son actif, soit l'aménagement de l'aéroport.

«Koudpie dan...»

Il a aussi ajouté que la priorité du PMSD porte sur l'éducation mais aussi la drogue ou encore le logement, avant de régler ses comptes avec Paul Bérenger qui avait selon lui, laissé tomber Nando Bodha, par exemple. «Kuma Adrien Duval inn dir pann posib travay ek Paul Bérenger, li kontan ou de zour ek kraz lor ou a vi...» Selon lui, Navin Ramgoolam lui aurait dit que Paul Bérenger aurait «koudpie dan tonkin» une fois qu'il serait au pouvoir.

Pravind Jugnauth qui a pris la parole en dernier est encore une fois revenu sur ses réalisations et ses mesures apportées lors de ce mandat. Avant de revenir sur Rama Sithanen et Navin Ramgoolam. «Rama Sithanen el PTr ki dominer ti fer ek ki dominer pou fer?», a-t-il lancé.

«Eski li (Navin Ramgoolam) pena devwar dir ou ki manier inn gagn 3 milion dolar amerikin (...) direk dan so kof? Eski enn dimounn ki aspir vinn premie minis pa bizin donn explikasion?» De demander si c'était l'argent «kokin? bribe? dite? ladrog? vann kotomili inn gagn sa?» Pour lui, Paul Bérenger aussi doit répondre à ce sujet.

Il a aussi lancé qu'en 1971, le père de Navin Ramgoolam, lors d'une question au Parlement, avait confirmé avoir vendu les Chagos.

Puis le Premier ministre sortant a aussi parlé de la drogue. Il a blâmé Navin Ramgoolam qui aurait «soutiré» les barons de drogue et a soutenu que ce dernier a des proches dans son entourage qui ont eu des affaires liées au trafic, comme Akil Bissessur, Vimen Sabapati ou encore Richard Duval avec l'affaire Subutex, que Pravind Jugnauth a d'ailleurs décrit en détail. Il a aussi nommé Reza Uteem et Yatin Varma qui défendraient des personnes liés à la drogue...