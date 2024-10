Soudan: Le gouvernement présente des preuves confirmant que les Émirats arabes unis ont menti sur l'attentat contre le siège de son ambassadeur à Khartoum

Port Soudan : — Le gouvernement a présenté aux ambassadeurs et chefs de missions diplomatiques accrédités dans le pays des images satellite récentes prouvant les calomnies et les mensonges des Émirats Arabes Unis-EAU, confirmant que le siège de l'ambassadeur des ÉAU à Khartoum est sain et sauf , le gouvernement a montré que le siège n'a pas été soumis à des bombardements aériens du part les forces armées.

Au cours de sa rencontre avec les ambassadeurs et les chefs de missions diplomatiques à Port-Soudan lundi, le ministre des Affaires étrangères Hussein Awad a examiné les photos et les preuves prouvant les calomnies et les fausses affirmations des EAU selon lesquelles des avions de guerre soudanais auraient bombardé la résidence de leur ambassadeur à Khartoum.

Le ministre des Affaires étrangères a déclaré lors d'une conférence de presse conjointe avec le ministre de la Culture et de l'Information, le porte-parole officiel du gouvernement, Dr. Graham Abdel Gadir, que l'ambassade des ÉAU est la seule parmi les sièges diplomatiques à ne pas avoir été attaquée par la milice FSR, n'a pas été victime de vandalisme ou de vol, comme c'est le cas du reste du quartier général diplomatique.

Il a ajouté que les ÉAU sont impliqués dans le soutien aux crimes commis par la milice et qu'ils ont lancé cette calomnie à ce moment-là pour dissimuler leur crime de soutien à la rébellion, indiquant que les ÉAU ont induit en erreur et exercé des pressions sur certains pays et organisations pour qu'ils publient des déclarations pour renforcer et soutenir son mensonge de bombardement de la résidence diplomatique.

%

Le ministre des Affaires étrangères a révélé un ensemble de preuves qui confirment dans quelle mesure les ÉAU fournissent un soutien et une assistance à la rébellion, se référant aux preuves obtenues après la défaite de la milice dans la région de Jabal Moya et la libération de la région pendant la guerre aux jours passés.

Il a déclaré que le Soudan dispose de preuves solides montrant que les ÉAU ont envoyé un grand nombre de livraisons d'armes au Darfour, notant qu'il existe de nombreux rapports d'organismes internationaux neutres qui prouvent que les ÉAU ont opéré des vols qui ont livré des armes et du matériel militaire aux milices FSR du Darfour.

Il a accusé les ÉAU d'utiliser le parapluie humanitaire pour fournir un soutien militaire et logistique à la milice, soulignant que les ÉAU utilisaient les logos des organisations internationales comme couverture pour ces actions, y compris l'utilisation du logo de la Croix-Rouge Internationale.

Le ministre des Affaires étrangères a renouvelé la disposition du Soudan à s'asseoir aux côtés de toute partie en quête d'une paix juste, à condition qu'elle adhère aux dispositions de la plate-forme de Djeddah.\OSM