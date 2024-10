Soudan: Le Président du Conseil Transitoire de Souveraineté reçoit un message écrit du Président de Djibouti

Port-Soudan — Le Président du Conseil Transitoire de Souveraineté CTS et commandant en chef des forces armées, le général Abdel Fattah Al-Burhan a reçu lundi un message écrit du président djiboutien Ismail Omar Jaili concernant les relations bilatérales entre les deux pays et les moyens de les soutenir et de les promouvoir.

C'était lorsqu'il a rencontré lundi dans son bureau l'envoyé du président de Djibouti et ministre des Affaires étrangères Mahmoud Ali Youssef, en présence du ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Hussein Awad.

Le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Hussein a déclaré dans un communiqué de presse que la réunion a porté sur les relations entre les deux pays aux niveaux régional et international, indiquant que la réunion a également discuté la possibilité du retour du Soudan dans l'organisation de l'IGAD ajoutant qu'il y a eu une longue discussion entre le président du Conseil souverain et l'envoyé du président de Djibouti sur les erreurs et les virages négatifs que l'IGAD a pris envers ce qui se passe au Soudan, indiquant que les relations du Soudan avec Djibouti doivent être séparées sa relation avec l'IGAD , attendant que l'IGAD corrige sa situation et reconnaisse les erreurs qu'elle a commises contre le Soudan, les quelles ont conduit à son retrait de l'organisation et au gel de son adhésion.

Le ministre des Affaires étrangères a déclaré que le président de Djibouti a exprimé dans son message la possibilité que le Soudan revienne dans les bras de l'IGAD, soulignant que les pays de l'IGAD sont capables de surmonter les difficultés. Les deux présidents ont convenu que la question serait étudiée.

Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères de Djibouti a expliqué que son pays suit de près les conséquences de la situation au Soudan, exprimant son regret face à ce que souffre le peuple soudanais du fléau de la poursuite de la guerre, signalant aux violations commis par les forces rebelles-FSR contre des civils et affirmant que les signes de la victoire des forces armées sont désormais visibles.

Il est clair que le Soudan reviendra plus fort dans un avenir proche et retrouvera également sa position régionale au sein de l'organisation IGAD, d'autant plus que le Soudan est considéré comme un membre fondateur de cette organisation.

Il a déclaré que la rencontre avec le président du Conseil souverain a porté sur les relations soudano-djiboutiennes, caractérisées par le développement. Le ministre des Affaires étrangères de Djibouti a ajouté que le rôle du Soudan est important et crucial, indiquant que le président de Djibouti, en tant que chef de l'organisation IGAD, souhaitait envoyer un message à son frère, le général Abdel Fattah Al-Burhan jusqu'à ce que le Soudan redevienne un membre influent de l'IGAD et que l'organisation progresse vers la réalisation de ses objectifs et devienne plus puissante et plus résiliente.

Le ministre djiboutien des Affaires étrangères a adressé ses félicitations au peuple soudanais à l'occasion de la victoire des forces armées, maîtrisant la situation et surmontant l'épreuve.