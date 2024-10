Madagascar: Tourisme et immobilier - Un poids lourd de Dubaï s'intéresse au pays

Poids lourd mondial dans les secteurs de l'immobilier, du tourisme et de l'hôtellerie, Mohamed Alabbar, est en prospection à Madagascar. Celui qui est à l'origine du Burj Khalifa et du Dubaï Mall a affirmé son intérêt pour le secteur du tourisme dans la Grande Île.

Un futur brillant. Ce sont les mots de Mohamed Alabbar, fondateur du groupe Emaar Properties, au sujet du secteur du tourisme et de l'hôtellerie à Madagascar. Des mots qu'il a dits à sa sortie d'une réunion de travail avec Andry Rajoelina, président de la République, et quelques ministres, au palais d'État d'Iavoloha, hier.

Durant un bref entretien avec la presse, à l'issue de cette réunion, Mohamed Alabbar a été dithyrambique sur le potentiel du tourisme dans la Grande Île. Des mots galvanisants au regard de la réaction du chef de l'État, qui se tenait à ses côtés. Le patron d'Emaar Properties est, en effet, un poids lourd dans plusieurs domaines, notamment dans celui de l'immobilier, du tourisme et de l'hôtellerie. Il est l'un des entrepreneurs les plus puissants et les plus influents dans le secteur immobilier mondial.

Le groupe Emaar Properties fait partie de la poignée d'entreprises qui ont transformé Dubaï. Ils ont fait de cette ville-État un hub des affaires et du tourisme mondial, notamment le tourisme de luxe. Le Burj Khalifa, qui détient actuellement le record mondial du plus haut gratte-ciel, et le Dubaï Mall, qui est le plus grand centre commercial au monde, sont estampillés du sceau de l'entreprise fondée par Mohamed Alabbar. À eux s'ajoutent plusieurs autres shopping-malls et hôtels de luxe aux Émirats arabes unis, mais aussi dans plusieurs autres pays dans le monde.

"Il a façonné le skyline des pays du Golfe", affirme un article du média français, le Journal du dimanche, parlant de Mohamed Alabbar. Visiblement, lorsque le patron d'Emaar Properties parle "d'un futur brillant" pour le tourisme à Madagascar, il parle ainsi en connaissance de cause. D'autant plus que l'entrepreneur a fait une évaluation sur le terrain avant d'affirmer son constat.

À grande échelle

Préalablement à sa rencontre avec Andry Rajoelina, le patron d'Emaar Properties a passé quelques jours à sillonner le Nord et le Nord-ouest de Madagascar. Il a partagé quelques photos et vidéos de son escapade sur son compte Instagram.

"C'est vraiment un pays incroyable. La beauté, le potentiel de Madagascar sont vraiment incroyables. J'opère dans dix-huit pays, donc j'ai quasiment vu le monde. Mais je vois que le potentiel de Madagascar, même juste le tourisme, c'est le futur et un futur brillant", affirme Mohamed Alabbar. Sans ambages, il a indiqué qu'il compte "se pencher sérieusement" sur le secteur du tourisme et de l'hébergement. À l'entendre, il s'agit ici d'investissement "à grande échelle".

Le boss d'Emaar Properties souligne en effet, "j'opère à grande échelle", mettant en avant le fait que son groupe possède une centaine d'hôtels et de chaînes hôtelières ainsi que des resorts dans le monde. Il met aussi l'accent sur le fait que les infrastructures hôtelières dans lesquelles son entreprise est spécialisée sont celles qui "ont cette capacité d'attirer des clients de qualité et des clients très spéciaux". En d'autres termes, il fait référence au tourisme de luxe.

"(...) Nous allons venir pour faire du business", soutient Mohamed Alabbar. Le projet d'hôtellerie de luxe qu'il a vraisemblablement en tête peut s'appuyer sur l'ouverture récente du ciel de Madagascar à la compagnie Emirates. Ce point a été soulevé durant la réunion d'hier, à Iavoloha. Emirates dont plusieurs clients sont dans la catégorie "des clients de qualité et des clients très spéciaux", selon les propos du fondateur d'Emaar Properties.

Le secteur de l'agro-industrie, celui de l'énergie, ou encore celui des infrastructures ont aussi été parmi les sujets discutés durant la réunion de travail, à Iavoloha. "Sur le volet alimentaire, nous sommes l'une des sociétés les plus grandes en termes d'alimentation dans le Moyen-Orient, donc on est en train d'explorer le potentiel de Madagascar, en ce qui concerne la culture de la canne à sucre, le riz et aussi d'autres cultures. Alors, on va voir cela de façon très sérieuse avec le soutien du Président ", déclare Mohamed Alabbar.

En conclusion de son bref échange avec la presse, le patron du groupe Emaar Properties a noté un autre point qui, visiblement, a motivé son engouement pour la destination Madagascar, à savoir "le leadership du Président", qui, selon lui, "fait la différence". Il ajoute, "quand il y a un leadership qui porte son pays dans son coeur, c'est vraiment très spécial. Lorsque j'ai passé du temps avec son excellence, on parle souvent de comment est-ce qu'on peut renforcer le bien-être de la population. C'est quelque chose qui lui tient à coeur. Et donc si vous avez ça comme focus, le progrès arrivera".