Afrique: CAN 2025 - Les Barea battus et éliminés par les Gambiens

Madagascar encaisse une deuxième défaite. Les Barea se sont pliés hier, devant les Scorpions à El Jadida au Maroc, dans le cadre de la quatrième journée de qualification à la CAN 2025.

Immense déception. Le cauchemar continue pour les Barea. Madagascar s'est incliné 0 à 1 devant la Gambie hier, au stade Ben Ahmed El Abdi à El Jadida au Maroc. Ce match qui compte pour la quatrième journée de la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations 2025 a été officié par la Marocaine Bouchra Karboubi. La Gambie enfonce le clou en arrachant sa première victoire. C'est la deuxième défaite pour la Grande Ile après celle (0-1) contre la Tunisie en première journée et les deux nuls (1-1) contre les Comores et la Gambie.

Le coach Romuald Rakotondrabe a procédé à deux changements au niveau du onze de départ. Marco Ilaimaharitra a pris la place d'Ibrahim Hamada, et Arnaud Randrianantenaina celle d'El Hadari. Les Scorpions ont imposé leur jeu dès l'entame de la rencontre si les Barea se sont contentés de rares contre-attaques. De nombreuses pertes de balle ont été constatées.

Le buteur au match aller, Musa Barrow, s'est échappé dans l'axe et le portier Sonny Laiton en sortie, a pu l'arrêter (19e). Interceptant un dégagement dans l'axe de Sandro Tremoulet, le tir du même Barrow a raté de peu le cadre. L'arbitre marocaine a sifflé un penalty à la suite d'une faute de Laiton sur Sowe (26e). Le portier des Barea a eu le bon reflexe et a pu capter le tir de Barrow sur son côté droit. Le score a été encore vierge à la pause.

Zone rouge

Les Barea ont réagi au retour des vestiaires, mais ils ont confondu vitesse et précipitation. Le tir en force de Rayan Raveloson à l'entrée de la surface, a été capté par Jarju. Puis le tir de loin de Ryan Ponti n'a pas trouvé le cadre. Les Scorpions ont ouvert la marque à la 62e minute, un centre du côté gauche repris par Musa Barrow au deuxième poteau. À la recherche de l'égalisation, le coach Rôrô a procédé à quatre remplacements en alignant Lapoussin, El Hadari, Njiva et Ibrahim, respectivement à la place d'Arnaud, Ryan Ponti, Caddy Warren et Clément Couturier (71e).

La dernière occasion malgache a été ratée par Lapoussin, seul face au gardien gambien qui a pu capter la balle au premier poteau. « Ils ont raté un penalty et nous n'avons pas su profiter de nos temps forts. Ils ont même marqué durant nos temps forts... Nous jouerons dans un mois et il faut travailler dès maintenant, rectifier les erreurs des quatre premières journées », reconnait le coach Rôrô.

Au classement provisoire, la Tunisie conserve la position de leader (6 points +1) devant les Comores (5 points +1), la Gambie (5 points 0) et Madagascar, lanterne rouge (2 points -2). Ce mardi, les Comores reçoivent la Tunisie à Abidjan en Côte d'Ivoire dans le cadre de la quatrième journée. Il ne reste plus que deux journées soit six points en jeu au maximum pour les Barea. Dans un mois, Madagascar accueillera la Tunisie (13-16 novembre) pour la cinquième journée. Les Barea affronteront par la suite les Comoriens chez eux pour la sixième journée, entre le 17 et le 19 novembre.