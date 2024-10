Madagascar: Parc national Ankarafantsika - Une imagerie satellite pour contrôler les feux

Dans le cadre de la préservation du Parc national d'Ankarafantsika, le ministère de l'Environnement et du Développement durable (MEDD) a décidé, vendredi, de renforcer son engagement par l'installation de matériel de haute technologie dans le parc et divers outils. C'est ainsi que le MEDD, avec la collaboration de Madagascar National Parks (MNP) et leurs partenaires, a installé à Ankarafantsika une salle de contrôle des feux, équipée de technologies d'imagerie satellite. Cette installation permet de détecter en temps réel les départs de feu, facilitant ainsi une intervention rapide et efficace.

Une formation a été également dispensée aux patrouilleurs, responsables de la surveillance et de la lutte contre les incendies, durant cette journée de vendredi à Ankarafantsika, dans la commune rurale d'Andranofasika, du district d'Ambato-Boeny. La cérémonie a été clôturée par la remise aux participants de certificats d'attestation d'engagement dans la lutte contre les feux.

Une remise d'équipements qui leur sont utiles et essentiels a aussi marqué la journée. Il s'agit d'outils pour le suivi des reboisements ainsi que des ustensiles de cuisine et un poste téléviseur destinés aux patrouilleurs et aux membres des VOI (Vondron'Olona Ifotony, communautés de base) ainsi qu'au fokontany.

Matériel essentiel

Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Max Andonirina Fontaine, a saisi l'occasion pour rencontrer les patrouilleurs. Il les a notamment remerciés pour les efforts collectifs déployés afin de préserver ces merveilles de biodiversité. « Vos activités et actions sont importantes face aux menaces d'incendie, particulièrement en cette période sèche. Le ministère encourage votre engagement. Vos efforts sont essentiels à la préservation de l'environnement », met-il en valeur.

Dans la même foulée, dans le cadre du renforcement des efforts pour la préservation de l'environnement, les directions régionales ont été dotées de matériels essentiels. Cette initiative vise à garantir l'efficacité des actions sur le terrain et à obtenir des résultats concrets en matière de conservation. C'est pourquoi, grâce à une collaboration entre le MEDD et le programme Page2/GIZ, la direction interrégionale de Boeny/Betsiboka a bénéficié d'un matériel informatique.

De son côté, la coopérative « Fandraman'i Boeny » (KBF) a obtenu divers équipements d'apiculture, incluant des centrifugeuses, des enfumoirs, des combinaisons de protection, des extracteurs, des couteaux à miel. « Ces ressources sont cruciales pour le développement de la filière miel, qui joue un rôle clé dans la préservation des forêts de Boeny », précise le ministre.

Enfin, dans le cadre du renforcement de leurs capacités opérationnelles, les patrouilleurs, les associations de pêcheurs et d'artisans, ainsi que le DELC, gestionnaires de l'aire protégée Bombetoka-Belemboka, ont été également dotés de nouveaux équipements grâce au projet S2NAP. En l'occurrence des uniformes, des métiers à tisser, des congélateurs, des herses, des charrues et une moto. La remise officielle s'est déroulée dimanche à Mahajanga par le ministre Max Andonirina Fontaine.