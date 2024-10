Madagascar: Inceste - Un pervers arrêté pour viols dans sa famille

Dépravé. À Mahajanga, un homme de 35 ans a été écroué, le 10 octobre, après avoir avoué avoir violé sept filles âgées de 3 à 13 ans.

Les actes odieux qu'il a commis à Antanimalandy-Avaratra sont d'autant plus atroces qu'ils impliquent des membres de sa propre famille, notamment sa fille, sa nièce, sa belle-soeur et d'autres proches. Il vivait chez sa belle-famille. Son beau-père l'a pris pour un homme de confiance, étant marié à sa fille unique. Il a déclaré : « J'ai trois enfants, dont une fille qui est l'épouse de cet homme auteur de ces crimes. »

Les abus se sont produits à différents moments et lieux, et révèlent une série d'agressions inacceptables. Quatre des victimes ont partagé leurs expériences traumatisantes. L'une d'elles a décrit les faits où elle a été placée sur les genoux du pédophile, qui a tenté de la violer avant de se contenter d'agressions avec ses doigts.

Une autre victime a raconté : « Alors que je dormais, il a retiré mon sous-vêtement. Je lui ai demandé de me laisser tranquille, mais il m'a ordonné de me taire. Après l'agression, il m'a menacée de mort si je parlais. »

Une troisième fille a relaté un autre épisode : « Il m'a attirée vers lui et m'a déshabillée. Quand je lui ai demandé ce qu'il faisait, il m'a dit de me taire. Il m'a forcée à avoir des relations sexuelles. Il est mon oncle et m'a menacée de violence si je disais quoi que ce soit. J'ai finalement parlé à mes amies, qui en ont informé ma grand-mère. »

Une autre victime, un peu plus âgée, a exposé : « Lors d'une kermesse, je suis sortie pour aller aux toilettes. C'est alors qu'il m'a attrapée et attachée au pied d'un manguier. Il a retiré mes vêtements et les siens, me maintenant immobilisée. »

À la suite de ces perversités qui dépassent l'entendement, la famille de ces sept enfants a reçu des conseils au Centre Vonjy et a décidé de porter plainte. La Police nationale a ouvert une enquête sur l'affaire. Elle appelle les parents et la société à dénoncer de tels crimes pour pouvoir protéger les enfants.