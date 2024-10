Madagascar: Épidémie - Recrudescence de la rougeole

Une grande campagne de vaccination contre la rougeole et la poliomyélite se tient cette semaine. Le ministère de la Santé publique invite les parents à vacciner leurs enfants.

Un grand rattrapage. La rougeole est en recrudescence dans certains districts de Madagascar. Soixante et un cas sont enregistrés dans trente-huit districts depuis le début de l'année jusqu'en ce mois d'octobre, selon les données du ministère de la Santé publique, rapportées par le représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Laurent Musango, hier, lors du lancement d'une grande campagne de vaccination, appuyée par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (Unicef) et l'Alliance mondiale pour les vaccins et l'immunisation (Gavi).

Le nombre des cas est au-dessus du seuil épidémique, au niveau des districts d'Ambositra, de Vohipeno et d'Iakoro, selon des informations partagées lors de cet événement.

« Ce n'est pas peu », déclare Laurent Musango. Il a averti la population que cette maladie est « hautement mortelle ». Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Entre 2018 et 2019, Madagascar a été ravagé par une épidémie de rougeole ayant affecté deux cent quarante-quatre mille personnes et ayant tué mille quatre-vingt personnes. Karina, une quadragénaire et survivante de cette épidémie, témoigne : « J'ai failli en mourir. Je suis tombée dans le coma. J'ai été sous sérum pendant dix jours », se remémore-t-elle amèrement.

Sous vaccinés

Les enfants non immunisés et sous-vaccinés sont les plus à risque. Et ils sont nombreux à Madagascar. « Un million d'enfants avec zéro dose », selon l'OMS, qui souligne une couverture vaccinale faible, bien qu'il y ait déjà eu « un succès éclatant » après l'épidémie de Covid-19, grâce aux efforts fournis par le gouvernement, et surtout au soutien de la marraine de la vaccination, Mialy Rajoelina.

%

Il est possible de contenir cette épidémie avec le vaccin, le moyen le plus facile et le moins cher « mais qui protège », note Laurent Musango. La non-détection de nouveaux cas de poliomyélite depuis septembre 2023, suite aux quatre campagnes de vaccination en 2023 et deux cette année, en témoigne. Le gouvernement va intégrer la vaccination contre la rougeole à la campagne de vaccination contre la poliomyélite et le grand rattrapage pour les zéro dose, pendant la grande campagne de vaccination qui se tient du 15 au 19 octobre dans tout Madagascar.

Tout relâchement des efforts déjà déployés en matière de vaccination peut faire ressurgir la situation de 2018-2019. « On n'a pas droit à l'échec », recommande le représentant de l'OMS.