Madagascar: Rougeole - 61 cas confirmés depuis le début de l'année

Trois districts ont enregistré des cas de rougeole cette année. Une campagne de vaccination est organisée sur tout le territoire national jusqu'au 19 octobre.

La rougeole continue de sévir à Madagascar. Depuis le début de l'année, 61 cas confirmés sont enregistrés dans 38 districts, selon le Dr Laurent Musango, Représentant de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à Madagascar. La couverture vaccinale est encore faible, ce qui explique l'organisation de suivi de vaccination contre la rougeole intégrée à la vaccination contre la poliomyélite et au grand rattrapage vaccinal dont le lancement officiel s'est tenu hier à Ambositra sous le leadership et l'initiative de la Marraine de la vaccination, Mialy Rajoelina. D'après le Dr Laurent Musango, le choix d'Ambositra n'est pas fortuit puisqu'il fait partie des trois districts ayant subi une épidémie en 2024 avec six cas confirmés de rougeole. Cette campagne se déroule du 15 au 19 octobre et cible 5 500 000 enfants de 0 à 59 mois.

Cibles

Dans le cadre de l'élimination de la rougeole, Madagascar a opté pour conduire la campagne de suivi tous les trois ans afin de renforcer l'immunité collective des enfants. La rougeole est une maladie hautement mortelle et touche les enfants de moins de 5 ans. Mais le Dr Laurent Musango a toutefois tenu à rassurer que c'est une maladie évitable par la vaccination. Pour cette campagne, les cibles seront les enfants de 0 à 59 mois pour la vaccination contre la poliomyélite, les enfants de 0 à 11 mois pour la vaccination de routine et les enfants de 12 à 59 mois pour le grand rattrapage vaccinal. Un appel aux responsables étatiques, religieux et traditionnels à tous les niveaux a également été lancé afin que tous participent à la sensibilisation de la population.

%

Zéro échec

Avec le soutien de la Première Dame, de l'association Fitia et des partenaires techniques et financiers, Madagascar n'a pas droit à l'échec. En tant que représentant des partenaires techniques et financiers, le Dr Laurent Musango recommande à ce que toutes les stratégies possibles soient utilisées, que cela soit la stratégie fixe ou avancée pour atteindre ces 5 millions de cibles. Le Pr Zely Randriamanantany, ministre de la Santé Publique, a indiqué que cette initiative s'inscrit dans la ligne droite de la Politique Générale de l'Etat pour la réalisation de la vision du Président de la République sur la santé de la mère, de l'enfant et du grand public, et de faire de 2024 l'année de promotion de la vaccination afin que la population malgache soit protégée contre les maladies évitables par la vaccination.