Madagascar: Hausse du nombre de réservations confirmées

La haute saison touristique s'annonce bien cette année. Tous les acteurs oeuvrant dans ce secteur pourvoyeur d'emplois et de devises à la nation y trouvent leur compte.

« Le nombre de réservations des touristes qui ont confirmé leurs voyages à destination de Madagascar, surtout pour ce mois d'octobre, a connu une hausse cette fois-ci, comparé au niveau enregistré ces dernières années. On a du mal à trouver un hébergement pour les voyageurs qui confirment leurs réservations un à deux mois à l'avance étant donné que tous les établissements affichent complets dans plusieurs destinations pour ne citer qu'Andasibe et Morondava ».

La vice-présidente de l'association des agences de voyages de Madagascar, Bakomalala Nirinalijao, qui plus est la gérante de « Go Travel », l'a évoqué lors d'une rencontre avec la presse hier. « La majorité des clients sont venus dans le pays via les compagnies aériennes Ethiopian Airlines ou Kenya Airways. L'ouverture de notre espace aérien avec la venue de la compagnie aérienne Emirates ne pourra avoir que des retombées économiques positives que pour la programmation de 2025 puisque c'est encore tout nouveau », a-t-elle poursuivi.

Touristes en groupe

Parlant des nationalités des voyageurs qui choisissent la destination Madagascar en cette période de haute saison, ce professionnel du tourisme a fait remarquer que la plupart d'entre eux proviennent de l'Europe de l'Est, notamment de la Slovaquie et de Roumanie. « Des touristes tunisiens commencent également à s'intéresser à la Grande île sans oublier les anglophones qui prônent le tourisme responsable et durable en se souciant de la protection de notre biodiversité, en particulier la faune. En tout, les touristes viennent en ce moment en groupe de 18 personnes en moyenne mais on enregistre également des confirmations de réservation pour les couples ou les groupes de 3 à 4 personnes », a-t-elle enchaîné.

%

S'agissant des produits touristiques qui les attirent en particulier, la vice-présidente de l'association des agences de voyage de Madagascar a avancé que l'Allée des Baobabs à Morondava constitue un avantage comparatif de notre destination. « Ce site a une grande renommée internationale. C'est pourquoi on le qualifie de produit phare attirant les touristes venant des quatre coins du monde à venir dans le pays. La visite de Nosy Iranja à Nosy-Be les intéresse également, sans oublier la destination Sud qui dispose d'une grande diversité culturelle en passant par le parc national d'Isalo tout en étant favorable au tourisme de découverte », a-t-elle expliqué.

Défis à relever

Par ailleurs, d'aucuns reconnaissent que le tourisme et l'artisanat constituent deux secteurs interdépendants. Les touristes ne rentrent pas chez eux sans avoir apporté quelques souvenirs de la Grande île. « Ils raffolent notamment des tissus en soie sauvage, des articles de décoration en aluminium et des produits artisanaux à base de raphia. Ils aiment également porter des vêtements imprimés en langue nationale », selon toujours Bakomalala Nirinalijao. Grâce à l'accueil chaleureux de la population malgache et le professionnalisme des acteurs opérant dans le tourisme, elle témoigne que plus de 60% des tours opérateurs émetteurs travaillant avec son agence restent fidèles en ramenant toujours des clients à destination de Madagascar.

En dépit de tout cela, il reste encore des défis à relever pour développer ce secteur pourvoyeur d'emplois et de devises à la nation. Il s'agit entre autres du problème de connectivité aérienne au niveau du réseau domestique et du prix élevé du billet d'avion. « Ce qui a des impacts sur les prix du package proposé aux clients. En outre, les touristes voyageant en groupe sont obligés d'emprunter la voie terrestre alors que l'état de notre réseau routier laisse à désirer. Heureusement, la diversification de l'offre touristique permet de contourner cette situation afin de mieux les satisfaire durant leur séjour à Madagascar », a-t-elle conclu.