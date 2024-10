Madagascar: « Club Challengers » - Une étoile montante du tennis de table

Fondé en mars 2024 par une famille passionnée de tennis de table, le club « Challengers » s'impose déjà comme un acteur incontournable de la scène sportive malgache. Malgré son jeune âge, il a su se faire un nom en remportant des titres prestigieux, dont le championnat d'Afrique de l'Est et le dernier championnat de Madagascar. Sous la direction de Fara Tiana Andriantahina, le club est animé par une volonté indéfectible de réussir.

« Nous devons avoir un objectif clair et mettre en place des stratégies efficaces. Il n'y a aucune place pour le découragement. Nous devons nous battre jusqu'au bout », déclare le président d'honneur du club. Cette philosophie se traduit par une présence marquée dans les compétitions, où les Challengers affichent un palmarès déjà impressionnant. Le club se compose de huit pongistes talentueux, avec des joueurs évoluant dans différentes catégories, un en N1A, trois en N1B, ainsi qu'une représentante en première série Dames et trois en première série N1B Hommes.

Les jeunes talents ne sont pas en reste, avec un effectif comprenant un benjamin, un minime garçon, une cadette, une junior fille, ainsi qu'un vétéran masculin et un féminin de plus de 40 ans. Les performances des Challengers ne passent pas inaperçues. Lino Razafindralambo et Rotsy Razafimahatratra ont été sélectionnés pour intégrer l'équipe nationale, remportant le titre de champions d'Afrique de l'Est en équipe masculine.

Tina Garcia Andriatahina et Fara Tiana Jaoferson ont également brillé en décrochant la médaille de bronze en équipe. Les jeunes ont également fait honneur au club avec Tina Garcia, qui a remporté une médaille de bronze au championnat régional de l'Est. Avec une telle dynamique, les dirigeants des Challengers visent l'excellence et envisagent de conquérir le monde du tennis de table. Cependant, pour atteindre ces sommets, ils appellent à un soutien accru. « Nous avons placé la barre très haut, mais pour nous épanouir davantage, nous avons besoin de ressources et d'accompagnement », souligne le club.