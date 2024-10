Madagascar: Nouvel accident à Tsarasaotra - Une moto s'encastre sous un 4x4

La digue Tsarasaotra-Ivato a, de nouveau, été le théâtre d'un grave accident de la circulation, hier en milieu d'après-midi, vers 16h30. Une collision s'est produite entre une moto et un 4x4 noir de marque Mitsubishi sur la ligne droite de la rocade de Tsarasaotra, près du croisement menant à Antsofonondry.

Le conducteur de la moto, qui roulait à vive allure, a perdu le contrôle de son véhicule et s'est encastré sous le 4x4. D'après les premiers témoignages recueillis par les forces de l'ordre, le Mitsubishi, venant d'Ivato et se dirigeant vers la capitale, circulait dans sa voie quand la moto, provenant du sens opposé, a tenté de dépasser un autre véhicule. Ne parvenant pas à esquiver le 4x4, la moto a fini sa course sous le véhicule. Le conducteur de la moto a été projeté au sol et, bien que gravement blessé et inconscient, il a été rapidement évacué vers l'hôpital.

Cet incident n'est pas isolé. Dimanche dernier, un autre accident avait eu lieu, impliquant une Mercedes Sprinter et une Toyota Fortuner. Les deux véhicules, qui roulaient à grande vitesse, sont entrés en collision. La Mercedes s'est renversée sur son flanc droit et la Toyota a fini sa course dans une rizière. Là encore, bien qu'aucune perte en vie humaine n'ait été déplorée, le conducteur de la Mercedes a été blessé et transporté à l'hôpital.

Plus tôt dans la semaine, un tout-terrain en provenance d'Ivato a quitté la route pour s'écraser dans une rizière. Parmi les passagers, une mère de famille a été éjectée du véhicule et est décédée quelques minutes après l'accident.

Avec trois accidents successifs en ce début d'octobre, Tsarasaotra semble devenir une zone dangereuse pour les usagers de la route. Les autorités sont appelées à renforcer la sécurité dans cette zone accidentogène pour éviter de nouveaux drames.