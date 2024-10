Madagascar: Science Hack Day, 10e édition - Les lauréats 2024 primés

Rideau sur la dixième édition du Science Hack Day, organisée par le CIDST Tsimbazaza les 11, 12 et 13 octobre 2024. Cet événement, mettant en avant la science et l'innovation, a vu l'adhésion de jeunes passionnés de science. Les participants, répartis en plusieurs équipes, devaient développer pendant 48h non-stop, un projet innovant ayant recours à la science et à l'innovation, faisant preuve d'originalité, et démontrant son utilité pour la société.

Trois projets sont sortis du lot parmi les neuf présentés devant le jury. Les équipes ayant développé ces trois projets ont été primées dimanche dernier. Le projet « Récupération des eaux et production d'énergie électrique à partir de l'urine » a particulièrement convaincu le jury et a ainsi ravi première place. A la seconde place, le projet « Canne intelligente pour aveugles ». A la troisième place est revenue à l'équipe porteuse du projet « Développement de nouvelles sources d'eau ». Les lauréats ont reçu des récompenses incluant des chèques et des box internet.

La 10e édition du Science Hack Day a vu la participation de neuf équipes totalisant 32 participants, dont trois jeunes filles.