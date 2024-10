Madagascar: Grand Raid de la Réunion - Mamie vise son premier titre aux Mascareignes

Une vingtaine de coureurs malgaches sont à l'assaut du Grand Raid de la Réunion, l'une des plus grandes organisations de trail au monde, qui se déroule cette semaine.

Le natif d'Itasy, Mamie Andrianirina, sera à suivre de près dans l'épreuve des Mascareignes, d'une distance de 70 km et 4 000 m de dénivelé positif, ce vendredi. Après avoir déjà survolé le Trail du Volcan et s'être imposé de la meilleure manière sur le Trophée de l'Océan Indien, Mamie ambitionne de remporter le titre pour sa première participation à cette épreuve, ce qui serait son troisième titre obtenu sur la terre réunionnaise cette saison.

Le numéro un du trail malgache est invité grâce à sa victoire lors du Trophée de l'Océan Indien. « Je me suis bien préparé. Je suis arrivé ici depuis deux semaines pour voir l'état du parcours et pour m'adapter au climat et à l'altitude. Toutes les élites des quatre coins du monde se retrouvent ici. Le record de l'an dernier était de 8h39min, pour moi, je vise à boucler les 70 km en 8h30min », a-t-il déclaré.

Pour lui, ce sera sa deuxième participation au Grand Raid, car l'an dernier, il a participé à l'épreuve Zembrocal en équipe avec Fulgence du Crown Athletics et William du club d'Arivonimamo, mais ils ont manqué le podium. Sur cette épreuve, tous les espoirs reposent sur l'équipe 100% malgache, composée des quatre meilleurs athlètes du Crown Athletics Club d'Antsirabe : Jean Nelson, Alvine, Hajanirina et Fulgence. Ils prendront le départ de cette course de 151 km avec un dénivelé positif de 9130 mètres, de jeudi à dimanche. C'est l'une des meilleures équipes malgaches de tous les temps.

Sur la plus grande épreuve, la Diagonale des Fous de 175 km et 10 150 mètres de dénivelé, neuf Malgaches sont inscrits, dont Niry Razanamalala, finisher de l'an dernier. Ils sont prêts à affronter ce défi audacieux, car au-delà de la simple compétition sportive, c'est une aventure personnelle qui teste les limites de l'esprit humain et laisse une empreinte indélébile dans la mémoire de ceux qui ont eu le courage de la relever. Pour l'épreuve Métis Trail de 50 km, quatre Malgaches sont inscrits au départ ce samedi.