Madagascar: Développement durable - Focus sur la pisciculture et la fabrication de palangres à Masoarivo

Grâce à l'amélioration du savoir-faire, la région d'Antsalova se positionne comme un exemple de développement intégré, où les pratiques traditionnelles et modernes se rejoignent pour offrir un avenir prospère à ses habitants.

Les fokontany de Mozambiky, Nosimbola, Ankelilahy et Besara-Antsigilo, situés dans la commune de Masoarivo, district d'Antsalova, région Melaky, ont accueilli des formations pratiques axées sur des activités économiques durables, du 4 au 11 octobre 2024. Ces ateliers ont porté sur la fabrication de palangres, l'élevage de poissons Tilapia, et d'autres initiatives génératrices de revenus, comme l'élevage de canards. Ces sessions de formation, organisées dans quatre localités, ont rassemblé un total de 310 participants, tous désireux de renforcer leurs compétences et de diversifier leurs sources de revenus.

À Mozambiky, 121 personnes ont pris part aux activités, tandis que Nosimbola a enregistré 65 participants. Ankelilahy et Besara-Antsigilo ont vu respectivement 90 et 34 participants répondre à l'appel. L'un des points forts de ces formations a été l'apprentissage de la fabrication de palangres, un outil essentiel pour les pêcheurs locaux. L'objectif était de permettre aux communautés de développer des techniques plus efficaces et durables pour la pêche, tout en valorisant des ressources aquacoles comme le Tilapia, poisson très prisé et à fort potentiel de développement dans la région.

Revenus stables

Outre l'aquaculture, les ateliers ont inclus des modules sur l'élevage de canards, une activité complémentaire qui permet aux familles de diversifier leurs sources de revenus et de mieux faire face aux aléas économiques. Ces formations visent ainsi à réduire la dépendance aux pratiques traditionnelles et à offrir des alternatives plus résilientes et adaptées aux besoins locaux. La réussite de ces initiatives repose en grande partie sur l'engagement des entreprises de la filière crevettière, opérant dans les zones C1 et C2, qui ont respecté leurs obligations et soutenu les moyens de subsistance des pêcheurs.

Ce partenariat montre à quel point la collaboration entre les entreprises privées et les communautés locales peut jouer un rôle clé dans le développement économique et la lutte contre la pauvreté. Ces formations, saluées par les participants, marquent un pas important vers un développement économique durable dans la région de Melaky. En dotant les pêcheurs et les agriculteurs locaux des compétences nécessaires pour moderniser leurs pratiques, ces initiatives ouvrent la voie à une amélioration des conditions de vie et à une résilience accrue face aux défis économiques et environnementaux.