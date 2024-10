Madagascar: Holding Emaar - Les grands investisseurs émiratis en soutien à la vision d'Andry Rajoelina

Le président fondateur d'Emaar Group se dit complètement séduit par la biodiversité inégalable de la Grande île. « Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir afin de soutenir la passion et la vision de son Excellence ».

C'est ce qu'a déclaré hier, Mohamed Alabbar, président fondateur du Holding Emaar Properties, la plus grande société immobilière des Émirats arabes unis, connue pour avoir réalisé le Burj Khalifa, le gratte-ciel le plus haut du monde, et le Dubaï mall, le plus grand centre commercial au monde. Cette déclaration reflète la détermination et l'engagement de cet opérateur économique de renommée mondiale qui prévoit d'implanter ses filiales à Madagascar. À noter qu'Emaar Group possède plus de 100 hôtels à travers le monde, mais aussi des grandes entreprises spécialisées dans le secteur de l'énergie, l'agro-business et la construction d'infrastructures.

Une délégation de grands investisseurs émiratis dirigée par Mohamed Ali Alabbar a été reçue par le président Andry Rajoelina, hier au Palais d'Iavoloha. Ces derniers prévoient de réaliser d'énormes investissements dans la Grande île. Cette visite fait suite aux lobbying et négociations effectués par le locataire d'Iavoloha durant ses dernières visites à Dubaï. À noter que cette délégation, présente dans nos murs depuis quelques jours, a déjà visité d'autres régions de Madagascar dont la partie Nord où l'on prévoit d'installer des hôtels cinq étoiles pour promouvoir le tourisme.

Leadership

À l'issue de la séance de travail avec le chef de l'État, le numéro Un du groupe Emaar a exprimé sa détermination à soutenir le président Andry Rajoelina dans sa vision pour le développement. Il a également tenu à souligner le leadership dont fait preuve le chef de l'État, ainsi que son sens du patriotisme. « Avec les opportunités que je viens de voir et le leadership de son Excellence, nous allons venir pour le business et pour investir. Je pense que le futur est brillant. Mais ça fait beaucoup de différences par rapport aux autres pays, quand il y a un leader qui porte le peuple dans son coeur. Ça c'est vraiment très spécial. J'ai passé du temps avec lui, il parle souvent de peuple, c'est quelque chose qui est dans son coeur et donc si vous avez ça, le progrès va sûrement arriver ».

Biodiversité inégalable

Les domaines de l'immobilier, l'hospitalité et l'industrie agro-alimentaire ont particulièrement été évoqués durant la séance de travail d'hier. « Ce sont des secteurs que je regarde sérieusement », a fait savoir Mohamed Ali Alabbar, tout en soulignant les progrès réalisés par la Grande île durant ces dernières années. Il a cité notamment les infrastructures nouvellement construites dans la capitale. Le président fondateur du Holding Emaar semble avoir été complètement séduit par la beauté de Madagascar et sa biodiversité inégalable.

Cet investisseur de renommée mondiale considère la Grande île comme le futur du tourisme mondial et Emaar Group entend apporter son expérience et son savoir-faire pour aider le pays à atteindre cet objectif. Actuellement, les autorités malgaches et les dirigeants de cet holding émirati sont en pleine discussion en vue de la concrétisation de la collaboration.

Pour ce qui est du domaine de l'agriculture, Emaar Properties envisage d'opérer notamment dans la riziculture et la culture de canne à sucre. Des grands projets sont aussi prévus dans les domaines de l'énergie et des infrastructures, particulièrement en vue de l'amélioration des réseaux routiers dans la Grande île. Pour sa part, le président Andry Rajoelina a mis en avant les efforts que Madagascar est en train de fournir pour apporter le progrès et améliorer les conditions de vie de la population.