Afrique: FIBA Africa Regional Youth Camp - Yvan et Ulrick aux côtés de 38 autres basketteurs à Douala

Le camp de basket régional pour les jeunes basketteurs des moins de 16 ans a débuté, hier, à l'Arena Japoma, Douala au Cameroun. Deux basketteurs malgaches, à savoir, Ivan Abdoul Hanaffy du JSB Boeny et Tsiory Ulrick Rakotozafy de l'ASSM Analamanga participeront à ce camp aux côtés de 38 autres jeunes du continent. Ils ont débarqué dans la capitale économique du Cameroun, dimanche.

Quatre techniciens dirigent ce camp. Il s'agit de Cheikh Sarr, actuel coach de l'équipe nationale de basket-ball dames du Rwanda, Alfred Aboya, ancien international camerounais et aujourd'hui coach de l'équipe nationale masculine A et entraîneur à la NBA Academy à Dakar, Don Showalter, entraîneur renommé des jeunes équipes de basket-ball des États-Unis, connu pour son travail avec les équipes nationales juniors, Irv Roland, ancien coach assistant en NBA et formateur et Joe Touomou, instructeur FIBA.

Ce camp, conçu pour développer les jeunes talents africains, vise à former la prochaine génération de basketteurs sur le continent. En plus des compétences techniques et physiques, FIBA Afrique aspire à inculquer aux jeunes participants les valeurs de solidarité et de communauté, des qualités indispensables pour leur réussite sportive et personnelle.