Angola: L'Exécutif s'efforce de réduire le coût de la vie

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a annoncé mardi, au Parlement, qu'un ensemble de mesures et d'actions sont en cours pour réduire le coût de la vie qui affecte les travailleurs et les citoyens en général.

Dans le message sur l'état de la nation, qu'il a adressé aux Angolais, à l'ouverture de la 3ème session législative de la 5ème législature, le Chef de l'Etat a affirmé que ces efforts sont déployés malgré la pression inflationniste persistant sur l'économie.

Cependant, a indiqué le Président, les défis d'une croissance durable restent élevés, c'est pourquoi l'Exécutif continue de travailler à consolider la restructuration de l'économie nationale, en augmentant la production nationale, en particulier celle des produits alimentaires.

Selon João Lourenço, les efforts de l'Exécutif visent également à réduire la dépendance aux chocs extérieurs, à stabiliser les prix des principaux produits de consommation et, ainsi, à assurer la prospérité de tous.

Il a souligné que, dans un monde de plus en plus globalisé et interdépendant, pratiquement aucune nation ne survit et ne prospère sans l'établissement de relations diplomatiques et commerciales avec d'autres nations, étant soumise aux effets positifs et négatifs de l'économie mondiale, du commerce international et de la stabilité des relations internationales.

En ce sens, il a mentionné que la paix mondiale reste compromise et que l'économie mondiale connaît des moments de forte incertitude due, entre autres raisons, aux conflits en Europe, au Moyen-Orient et sur notre propre continent.

« Ces éléments, combinés à d'autres endogènes, tels que la diversification encore réduite de notre économie, les conditions financières restrictives et les effets encore persistants du Covid-19 sur l'économie, ont introduit des impacts négatifs importants, qui ont conditionnée grandement notre situation économique et nous ont obligés à revoir le cours de notre action en adoptant des mesures qui commencent désormais à produire des résultats encourageants.

Dans cette perspective, il a souligné le fait qu'au cours des deux derniers trimestres de l'année en cours, l'économie nationale ait enregistré une croissance de 4,3%, « ce qui nous encourage à avancer avec optimisme ».