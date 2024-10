Angola: Le ministre annonce la construction d'un parc énergétique photovoltaïque

Luanda — Le ministre de l'Énergie et de l'Eau, João Baptista Borges, a annoncé mardi, à Luanda, la construction d'un nouveau parc énergétique photovoltaïque, d'une capacité de production de 500 mégawatts, dans le cadre de la transition énergétique en cours dans le pays.

S'adressant à la presse, concernant le message sur l'état de la nation, qui sera adressé par le Président de la République, João Lourenço, João Baptista Borges, qui n'a pas précisé la période de démarrage, ni le lieu où sera construit le projet, a dit que le pays est résolument engagé dans les solutions renouvelables, illustrant les investissements réalisés dans les parcs de Benguela, l'un des plus grands d'Afrique subsaharienne en termes d'énergie solaire.

Il a rappelé que d'ici 2027, le pays envisage de couvrir 50 pour cent de la population en termes de distribution d'électricité, ce qui signifie l'accès à ce bien pour 16 millions de personnes.

"Nous travaillons dans ce sens, non seulement dans les domaines d'interconnexion avec le réseau existant, mais aussi avec des solutions photovoltaïques qui permettront l'électrification de 56 localités à l'Est et 60 au Sud", a-t-il précisé.

Dans le domaine de l'eau, João Baptista Borges a affirmé que l'accent était mis sur le doublement de l'approvisionnement à Luanda, pour éliminer le déficit actuel, avec l'objectif, dans un avenir proche, de plus de 400 mille branchements domestiques, notamment dans les zones de Zango, Mulenvos et Belas, en plus de la construction d'un système d'adduction d'eau dans la ville de Nadalatando, province de Cuanza-Norte.

%

Il a également réitéré l'engagement de l'Exécutif dans la lutte contre la sécheresse dans les provinces de Cunene, Namibe et Huila.

Pour sa part, le ministre de l'Agriculture, António Assis, a indiqué que, de manière générale, le message porterait sur les mesures à adopter pour améliorer la situation socio-économique du pays.

Il a profité de l'occasion pour réitérer l'implication de tous les Angolais dans les efforts visant à accroître la production agricole, pour garantir la sécurité alimentaire.

Le Chef de l'Etat délivre ce mardi, à l'ouverture de la III Session Législative, un message sur l'état de la nation et les politiques recommandées pour résoudre les principales questions, promouvoir le bien-être des Angolais et le développement du pays.