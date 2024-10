Congo-Kinshasa: Maniema - Plaidoyer pour la réhabilitation des voies routières, fluviales et ferroviaires

Le ministre des Mines, Kizito Pakabomba a plaidé, lundi 14 octobre, pour la réhabilitation des voies routières, fluviales et ferroviaires reliant la province du Maniema à d'autres provinces du pays.

Il a fait son plaidoyer à l'ouverture de la première Conférence sur les mines, l'énergie et les infrastructures, à Kindu. Kizito Pakabomba a également souhaité que les rotations des trains soient relancées sur les tronçons Kindu-Kalemie et entre Kindu-Lubumbashi. Il est persuadé que ceci va permettre l'exportation des produits miniers de cette province et de faciliter l'approvisionnement en produits manufacturés.

Tout en saluant l'initiative du gouverneur, le ministre national des Mines a assuré de l'accompagnement du gouvernement congolais :

« Au niveau du Gouvernement central, nous sommes là pour appuyer le Maniema dans toute la mise en oeuvre pour attirer les investisseurs étrangers et faire la promotion du secteur minier en particulier avec toutes les potentialités de la province qui ne sont plus à démontrer. Et l'ensemble de ces minerais doivent servir au développement de la province, mais également au bien-être socioéconomique des populations ».

Le gouverneur du Maniema, lui ne mise que sur la traçabilité de ces mines. « Le Maniema a l'ambition légitime par ma voix de tout mettre en oeuvre pour limiter autant que possible les travaux ultérieurs de sa production de 3T en créant sur place dans la province un fond des mines. Cet appel est lancé au DG des FOMINES ici présent ».

Et du côté de la population, le gouverneur du Maniema, Moïse Moussa Kabwankubi dit attendre les conclusions de cette conférence pour contribuer au développement de sa province.