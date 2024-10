Cote d'Ivoire: Construction du centre de service civique d'Adzopé - Les travaux avancent bien

Le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l’insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré, était le lundi 14 octobre 2024 en visite d’imprégnation sur le chantier de construction du centre de service civique d’Adzopé. Il avait à ses côtés le président du Conseil régional de la Mé, l'ancien Premier ministre Patrick Achi. Rapportent plusieurs correspondants locaux de presse et le Cicg.

Mamadou Touré et Patrick Achi ont visité quelques bâtiments sortis de terre. Les travaux sont achevés à 50%.

Construite sur 50 hectares, cette infrastructure fait partie du Programme jeunesse du gouvernement (PJ Gouv) qui prévoit, pour 2023-2025, la réalisation de 14 centres de service civique dans tout le pays.

Le centre d'Adzopé sera composé de 12 dortoirs, de 66 blocs sanitaires, d’un réfectoire pouvant accueillir 500 personnes, etc.

Mamadou Touré a souligné qu'il sera destiné à la formation civique et citoyenne des jeunes et contribuera à l'amélioration du bien-être des jeunes tout en leur inculquant les valeurs d'éthique, de dévouement et de loyauté au service du pays.

Les pensionnaires auront une formation professionnelle et militaire de six à neuf mois aux métiers de la mécanique, de la couture, de l’esthétique, de la coiffure, de la construction, de la médiathèque, de la ferme avicole, de meunier, d’atelier agricole, etc.

Lancés en mai 2023, les travaux du centre de service civique d’Adzopé prendront fin en janvier 2025.

Rappelons que l’Etat de Côte d’Ivoire prévoit de construire, d’ici à 2025, 14 centres du service civique dans les 14 districts autonomes et chaque centre pourra recevoir 1000 jeunes par an. Le tout pour un coût total de 29 milliards Fcfa.