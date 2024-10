Kenya: Lancement au pays d'un centre de compétences numériques et d'IA soutenu par le PNUD et Microsoft

TLDR

Le Kenya lance le Centre africain de compétences pour le numérique et l'IA en partenariat avec le PNUD et Microsoft à la Kenya School of Government à Nairobi.

Le centre vise à améliorer les compétences des employés du secteur public en Afrique, en mettant l'accent sur des compétences essentielles telles que la résolution de problèmes centrée sur l'homme et la pensée systémique.

La formation s'aligne sur les objectifs de développement durable, en promouvant une éducation de qualité, la croissance économique et la réduction des inégalités.

Le Kenya, en partenariat avec le Programme des Nations unies pour le développement(PNUD) et Microsoft, a lancé le Centre africain de compétences pour le numérique et l'intelligence artificielle (IA) à la Kenya School of Government à Nairobi.

Le centre vise à perfectionner les compétences des employés du secteur public à travers l'Afrique, en renforçant l'innovation et en améliorant la prestation de services grâce aux technologies numériques et d'IA. La formation se concentrera sur des compétences essentielles telles que la résolution de problèmes centrés sur l'humain et la pensée systémique, préparant ainsi les employés à relever les défis futurs.

Le centre s'aligne également sur les Objectifs de développement durable, en promouvant une éducation de qualité, la croissance économique et la réduction des inégalités. Un projet de fonds d'innovation pour le secteur public permettra d'octroyer des micro-subventions afin d'encourager les fonctionnaires à appliquer leurs nouvelles compétences à des défis concrets.

%

Points clés à retenir

Le nouveau centre de compétences numériques et d'IA devrait accélérer la transformation numérique de l'Afrique et soutenir le plan directeur numérique national 2022-2032 du Kenya, qui vise à stimuler la culture numérique de 300 000 fonctionnaires. Le centre améliorera la prestation des services publics et stimulera l'innovation à travers le continent en dotant les employés du secteur public de compétences numériques clés. Des initiatives similaires, telles que le centre de test de logiciels de Microsoft et le centre de développement de produits de Google à Nairobi, soulignent le rôle croissant du Kenya en tant que leader de l'innovation numérique en Afrique.