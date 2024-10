Seychelles: Un Lodge de 26 villas près d'une plage sauvage proposé sur l'île de Silhouette au pays

Les détails d'un projet touristique de 26 chambres à Grand Barbe sur l'île Silhouette ont été présentés samedi aux habitants de Bel Ombre et à d'autres parties intéressées lors d'une réunion publique.

La réunion s'est tenue au bureau de l'administration du district de Bel Ombre et constitue la deuxième phase du processus d'évaluation avant que le gouvernement des Seychelles ne donne le feu vert à la construction de l'éco-hôtel sur Silhouette.

Richard Smith, un représentant de l'opérateur du projet, Arijiju, basé au Kenya, a révélé qu'il prévoyait d'incorporer les rochers et les éléments naturels ainsi que les bâtiments historiques existants dans la propriété.

Puisqu'il y a une zone de nidification des tortues sur la plage de Grand Barbe, M. Smith a déclaré qu'ils resteraient à l'écart de la plage et a souligné que la propriété serait une « réserve de plage sauvage et non une station balnéaire ».

Grand Barbe est situé sur la côte nord-ouest de Silhouette et est considéré comme l'une des parties les plus captivantes de l'île, bénéficiant du cadre grandiose du Mont Dauban, le deuxième plus haut sommet des Seychelles à 740 mètres.

Entre-temps, l'Island Conservation Society (ICS) a été désignée comme consultant environnemental pour le projet et a déjà soumis un rapport au ministère de l'Environnement en janvier.

"Comme il est prévu qu'il soit construit dans une zone de haute valeur écologique, c'est pour cette raison que nous avons décidé de réaliser une étude d'impact environnemental (EIE) de première classe", a déclaré le directeur de l'évaluation environnementale et des permis du ministère de l'Environnement, Myron Meme.

On estime que la propriété s'étendra sur une superficie de 10 à 12 hectares à Grand Barbe, qui comprendra les chambres, les opérations arrière et les logements du personnel.

Les promoteurs s'attendent à avoir une centaine d'ouvriers du bâtiment sur place pour achever la propriété qui ouvrira ses portes en 2026.

"Nous examinerons tous les domaines dans le contexte environnemental de l'évaluation, depuis sa biodiversité, ses opérations et même les aspects sociaux et économiques", a déclaré M. Même.

"Nous sommes encore dans la phase d'évaluation car nous sommes encore en train de déterminer la portée, et nous effectuons toujours notre propre analyse en interne au ministère", a déclaré M. Même.

Il a poursuivi en expliquant que ce n'est qu'une fois toutes les informations recueillies auprès de toutes les parties concernées qu'ils pourront "déterminer ce qui doit être préservé à tout prix dans la zone et dans quelle mesure nous autoriserons le développement".

Entre-temps, les participants à la réunion ont pu exprimer leurs inquiétudes quant au sort des deux cimetières situés sur le site de développement proposé, au sort des deux habitants restants de Grand Barbe et à l'impact des travaux de construction sur l'écosystème de la région, entre autres.

M. Même a expliqué que « s'il y a un problème de réinstallation, c'est quelque chose dont nous devrons discuter avec les autorités concernées, recueillir autant d'informations que possible sur la situation, afin de déterminer quelles sont les mesures appropriées que nous devrons prendre. »

Le directeur général de l'Island Development Company (IDC), Glenny Savy, a rassuré les personnes présentes en affirmant que malgré le développement de Grand Barbe, ils préserveraient et restaureraient tous les aspects historiques de la région. L'entreprise publique IDC gère l'île.

"Silhouette est un lieu riche en histoire et nous voulons que cela reste ainsi", a-t-il déclaré.

Les participants à la réunion ont reçu un formulaire d'évaluation à remplir et à remettre avant le 31 octobre.