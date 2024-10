Tunisie: Le Chef de l'état reçoit le ministre des affaires étrangères - Refus catégorique de toute ingérence étrangère

Le Président de la République, Kaïs Saïed, en recevant hier, au Palais de Carthage, M. Mohamed Ali Nafti, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, a confirmé le refus ferme de la Tunisie de toute forme d'ingérence dans ses affaires intérieures. Tout comme la Tunisie refuse de s'immiscer dans les affaires d'un autre pays, personne ne doit s'immiscer dans ses propres affaires. La Tunisie est un pays libre, indépendant et souverain, et la souveraineté n'appartient qu'au peuple tunisien. Il a ajouté que l'un des principes de la diplomatie tunisienne est de traiter d'égal à égal avec tout le monde et que la souveraineté d'un pays est une valeur ferme qui ne se mesure ni à sa superficie ni au nombre de sa population.

Le Président de la République a encore une fois réaffirmé le plein soutien de la Tunisie au peuple palestinien, qui est exposé chaque jour aux crimes les plus odieux, et que la position officielle et populaire tunisienne plaide pour libérer toute la Palestine et établir un Etat indépendant pour le peuple palestinien avec Al Qods pour capitale. La vérité résiste toujours aux bombardements et aux roquettes et la volonté des peuples de se libérer ne sera jamais vaincue.

Le Président de la République a également affirmé que la Tunisie soutient le peuple libanais face à la machine de guerre sioniste qui commet chaque jour dans ce pays frère les crimes les plus odieux sous les yeux de la communauté internationale.

Par ailleurs, le Président de la République a souligné la nécessité de redoubler d'effort au niveau des missions diplomatiques et consulaires à l'étranger, en vue de fournir notamment des services aux Tunisiens et aux Tunisiennes vivant à l'étranger dans les meilleures conditions et dans les plus brefs délais. Nombreux sont les services qui peuvent être fournis à court terme mais proposés à long terme avec toutes les conséquences que cela peut entraîner en termes d'attente et de calvaire.

Kaïs Saïed a également appelé à la poursuite de la collaboration avec tous les pays concernés pour trouver des solutions au phénomène de la migration irrégulière, notant que la Tunisie n'est pas la cause de ce phénomène mais l'une de ses victimes et n'acceptera pas d'être ni un pays de transit ni une destination pour toute personne en dehors du cadre de la loi.