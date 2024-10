Tunisie: Kaïs Saïed s'entretient avec le chef du gouvernement - Servir le citoyen dans les meilleures conditions

Lors de son entretien hier avec le Chef du gouvernement, Kamel Maddouri, au Palais de Carthage, le Président de la République, Kaïs Saïed, a souligné la nécessité d'assurer le bon fonctionnement de tous les établissements publics, afin qu'ils puissent servir les citoyens dans les meilleures conditions, et qu'il ne faut pas hésiter à prendre des mesures juridiques contre tout fonctionnaire, quel que soit son rang, qui a failli à sa responsabilité ou aux devoirs qui lui sont assignés.

Le Président de la République a souligné que la Tunisie est aujourd'hui engagée dans une course contre la montre pour répondre aux besoins fondamentaux des citoyens et que chaque responsable doit être au rendez-vous avec l'Histoire, soulignant que la route doit être tracée devant le peuple tunisien, en particulier devant la jeunesse, avec une nouvelle législation basée sur de nouvelles conceptions pour rompre définitivement avec une législation non seulement désuète mais qui constitue de surcroît un obstacle devant les Tunisiens.

Le Chef de l'Etat a souligné que le fardeau est lourd et que l'héritage l'est tout aussi en raison des politiques qui ont été suivies et qui ont conduit la Tunisie à ces situations, mais la détermination, la fermeté et la volonté de surmonter toutes ces difficultés doivent être la devise de chaque fonctionnaire.

Il a également souligné la nécessité de restaurer le rôle social de l'État et de remplacer les concepts dépassés par d'autres basés sur des idées nouvelles. Le Chef de l'Etat a passé en revue un certain nombre d'options contenues dans le projet de loi de finances adressé aujourd'hui à l'Assemblée des représentants du peuple et au Conseil national des régions et des districts, conformément aux délais fixés par la Constitution, soulignant que les finances publiques doivent être basées, en premier lieu, sur nos propres capacités et sur nos choix nationaux ainsi que sur notre sens de la justice, de l'équité et de l'intégration, qui est l'objectif fondamental recherché par chaque pays.