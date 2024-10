Cameroun: Achille Emana - Pourquoi Magri et Bassogog méritent plus de temps de jeu dans l'équipe

Achille Emana, ancien international camerounais, a récemment partagé ses réflexions sur la gestion de l'équipe nationale et l'importance de donner du temps de jeu à certains joueurs. Emana a exprimé son avis sur l'utilisation de Vincent Aboubakar et d'autres talents comme Magri : « Il faudrait que l'entraîneur donne un peu de temps de jeu à certains. Par exemple, Aboubakar a joué tout le match, mais je pense aussi qu'aujourd'hui Magri aurait pu jouer, pour pouvoir gagner un peu de confiance et apporter offensivement, afin qu'on puisse le voir ».

Emana a également abordé la situation de Christian Bassogog, un joueur souvent critiqué, mais qui a su prouver sa valeur sur le terrain : « Je suis fier de lui. Il a tellement été critiqué ! Mais il a montré qu'il est toujours en vie, que le Bassogog de 2017 est toujours présent! C'est une belle revanche ». Les paroles d'Achille Emana soulignent la nécessité de donner une chance aux joueurs moins utilisés pour qu'ils puissent contribuer efficacement à l'équipe et renforcer l'attaque.

L'approche d'Emana suggère une stratégie de rotation des joueurs pour maintenir une équipe compétitive et motivée, tout en maximisant les performances individuelles sur le terrain. En offrant plus de temps de jeu à des talents comme Magri et en soutenant des joueurs comme Bassogog, l'entraîneur pourrait développer une dynamique d'équipe plus équilibrée et performante.