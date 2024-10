Tunisie: Année scolaire 2024-2025 - Pleins feux sur le calendrier des examens

Parents et élèves des collèges et lycées attendent de connaître le calendrier des devoirs et des examens de cette année scolaire.

Ce sont des échéances cruciales pour s'assurer, en quelque sorte, du niveau de l'élève et ses capacités d'apprentissage.

Au niveau des collèges et lycées, le ministère de l'Education s'est contenté de fixer un calendrier pour les deux premiers trimestres. Quant aux examens nationaux, ils se dérouleront, comme d'habitude, au cours du mois de juin.

Contrôle continu

Concernant le contrôle continu pour cette année, le ministère a fixé deux étapes pour leur déroulement. La première période englobe le premier trimestre. Celle-ci s'étale du début de cette année au 11 janvier 2025. La seconde, quant à elle, se poursuivra jusqu'au 12 avril 2025.

Le contrôle continu, au cours des deux trimestres prochains, gardera le même rythme qu'auparavant. En d'autres termes, il y aura une semaine ouverte et une autre bloquée. Durant la première, les devoirs seront effectués pendant les heures de cours sans suspension de ceux-ci. La semaine bloquée sera marquée par l'arrêt des cours.

Rappelons, toutefois, que les matières à évaluer au cours de la semaine ouverte sont les matières comme les humanités (histoire-géo, éducation civique...), ainsi que les matières artistiques. Quant à la semaine bloquée, elle concerne les matières principales, à l'instar des maths, de l'arabe, du français, des sciences, etc. Les mêmes modalités seront appliquées au cours des deux trimestres.

%

Pour ce qui est des dates, le ministère de l'Education a établi le calendrier des devoirs durant le premier trimestre. La semaine ouverte du premier trimestre se tiendra du 2 au 7 décembre 2024. Mais toute la période qui précède est considérée comme une phase d'évaluation. Durant cette étape, les professeurs devront effectuer les différents tests ou devoirs de contrôle. Pour ce qui est de la semaine bloquée du premier trimestre, elle est prévue du 9 au 14 décembre 2024.

La semaine ouverte du deuxième trimestre a été fixée pour la période allant du 3 au 8 mars 2025. La semaine bloquée s'étalera du 10 au 15 mars. Il faut signaler, par ailleurs, qu'à la fin de chaque trimestre les conseils de classe se tiendront du 6 au 11 janvier 2025 (premier trimestre) et du 7 au 12 avril 2025 (deuxième trimestre).

Plusieurs autres dispositions ont été prises pour assurer le bon déroulement de ces deux périodes parmi lesquelles la logistique ou les moyens matériels et humains. A cet effet, il est bon de rappeler que les élèves ne parviennent à obtenir leurs bulletins qu'après moult complications. Le bulletin provenant de la plateforme n'est disponible que plusieurs semaines après la tenue des conseils de classe. Le format papier, lui, est impossible à obtenir auprès des administrations. Ces dernières exigent qu'on l'imprime à partir du site du ministère, si besoin est. Ces détails et d'autres doivent être réglés au plus vite, car ils sont à l'origine de frictions entre l'administration d'un côté et les élèves et leurs parents de l'autre.

Examens nationaux

Si nous passons aux examens nationaux, on note que c'est, comme d'habitude, le mois de juin qui est le plus chargé. Une remarque s'impose, ici : toutes les dates ont été avancées, bousculées qu'elles sont par les fêtes de l'Aïd El Idha. Pour tous les Tunisiens, c'est toujours le bac qui ouvre le bal. En effet, cette année, ce rendez-vous sera particulier, puisqu'il s'étendra sur 10 jours et non sur 8.

On sait qu'au cours des échéances précédentes on accordait une pause de deux jours sur les 6 jours d'examen effectifs. Cette fois, c'est l'Aïd El Idha qui s'invite en plein milieu. Aussi, les autorités ont-elles prévu une pause plus prolongée de 4 jours. Alors que la session principale est programmée du 2 au 11 juin 2025, les 5. 6. 7 et 8 seront fériés. Donc, les candidats passeront les épreuves au cours des journées des 2, 3 et 4 juin et reprendront le lundi 9, mardi 10 et mercredi 11. La session de contrôle aura lieu les 30 juin et les 1, 2 et 3 juillet 2025.

Les résultats officiels respectifs seront connus le mardi 23 juin 2025 (session principale) et le dimanche 13 juillet 2025 (session de contrôle). Il y a lieu, aussi, de signaler les autres rendez- vous qui attendent les lycéens des classes terminales. Notons que les épreuves d'éducation physique sont connues sous le nom de bac-sport. Elles sont prévues du 14 au 26 avril 2025. De plus, il y a les épreuves pratiques et orales qui devront se dérouler du 15 au 26 mai 2025. Alors que la date du bac blanc n'a pas été dévoilée, dans l'attente que le ministère programme les échéances du troisième trimestre.

Les deux autres examens nationaux sont le concours d'admission dans les collèges pilotes et le Diplôme de fin d'études de l'enseignement de base (Dfeeb) général et technique. Le premier se tiendra les 16, 17 et 18 juin avec proclamation des résultats le vendredi 4 juillet 2025. Le Dfeeb s'étalera sur une période de trois jours (19, 20 et 21 juin). Les résultats officiels seront proclamés le lundi 7 juillet.