Tunisie: Le ST prépare le choc de Sousse face à l'étoile - Des atouts à faire valoir

Le ST dispose d'un contingent compétitif et perfectible qui pourrait faire des étincelles si les planètes étaient alignées...

Pour meubler la trêve et en attendant la reprise du championnat ce week-end, le S.Tunisien a battu en amical le SCBen Arous 4 à 2. Berrima, Amath Ndaw et Atoui ( doublé) ont été les buteurs de ce test qui a servi à Maher Kanzari d'épreuve et d'occasion pour évaluer la forme des siens. Lors de la reprise du championnat, un déplacement est prévu pour le Stade à Sousse pour y croiser l'Etoile dimanche prochain, avant de recevoir l'ASG. Le groupe de Maher Kanzari entamera donc un cycle riche en challenges, une période qui l'amènera d'ici la fin de l'année à se produire face à l'USBG, la JSO, EGSG, puis le CA, le CSS et l'OB.

Et d'ici là, avant d'établir un pré-bilan, il s'agira tout d'abord de tenir la cadence à l'Olimpico ce dimanche face à un adversaire qui compte sur ce match pour se relancer. Aujourd'hui, avec un groupe toujours aussi ambitieux et surtout jouvenceau, le Stade Tunisien reste une valeur sûre. La preuve en est cette sortie audacieuse, face au tenant du titre de la Ligue 1, là où le ST a mené, avant d'être rattrapé au score, entre autres, à cause de ce penalty imaginaire. Ce fut aussi le cas en coupe de la CAF, à Oran contre l'USMA, où, là encore, l'arbitre a privé les Bardolais d'un penalty flagrant non accordé à Amath Ndao.

%

Un onze bien paré

Jusque-là donc, le Stade n'a pas été servi par la « baraka » d'été, mais il a su tout de même réagir, avant la trêve internationale, en renouant avec la victoire à la réception du CAB. Quid du groupe de joueurs à présent ? Autour de l'expérimenté Sami Hlél, le premier support stadiste se concentre autour de Hedi Khalfa, Marouen Sahraoui, Adem Arous et Nidhal Laifi.

Au cœur du jeu à présent, avec Mugisha Bonheur, Youssouf Oumarou, Amath Ndao, Youssef Touré et Ghazi Ayadi, sans oublier le jeune Rayan Smaali, le Stade est bien paré. Plus haut aussi, outre les jeunots que sont Khalil Ayari, Sajed Ferchichi, Youssef Saafi et le futur «crack» Sadok Kadida, le Stade peut aussi compter sur Zied Berrima, Bilel Mejri et Ahmed Béji. Un contingent compétitif et perfectible qui pourrait faire des étincelles si les planètes sont alignées...