Ile Maurice: Campagne BLD contre Assant Govind au no 16

La lassitude se lisait sur le visage de Maneesh Gobin dimanche soir à Vacoas. Encore une fois, une protestation s'est élevée lors d'une réunion de membres du MSM. Des agents d'Ashley Ittoo ont vivement réclamé que ce dernier soit candidat au no 16. Ils ne veulent pas d'Assant Govind. Aux cris de «nou bizin Ashley» ou «retourn Ashley», ils ont perturbé la réunion, qui a dû être interrompue. Peu après, la réunion a repris, mais l'on ne sait pas si les protestataires ont pu être ramenés à la raison ou pas. Pour rappel, ce sont Assant Govind, Dinish Deenoo et Alexandre Leblanc qui ont été choisis comme candidats au no 16 par le MSM et ses alliés. Ashley Ittoo, qui n'a fait qu'un mandat, a été débarqué in extremis.

Élu en troisième position en 2019, Ashley Ittoo était l'un des rares backbenchers du gouvernement. Il n'avait même pas été choisi comme Parliamentary Private Secretary (PPS) lors de la dernière nomination des PPS en août 2023. Certes, il avait été désigné Chairperson of Committees du Parlement le 26 mars, mais c'était presque à la fin de la législature. En tant que backbencher de la majorité, Ashley Ittoo ne posait pas trop de questions embarrassantes pour l'opposition comme le faisaient par exemple Kavi Doolub ou Joanne Tour. Cependant, on se souvient de sa question, en mai, visant à embarrasser Richard Duval qui venait de démissionner du PMSD.

Le 25 septembre, une audio circulait dans laquelle on pouvait entendre une voix ressemblant à celle du troisième député de Vacoas-Floréal qui annonçait la dissolution de l'Assemblée nationale pour le 5 octobre (elle a eu lieu le 4 octobre.) Ce secret était bien gardé et l'on ignore si Lakwizinn lui en a tenu rigueur. La voix d'Ashley Ittoo prévenait aussi ses agents de la force des candidates de l'opposition Joanna Bérenger et Jyoti Jeetun. À propos de cette dernière qu'il qualifiait de «femme en sari», il déclarait qu'il fallait lui trouver une concurrente portant le sari ou alors la fille d'Ashok Jugnauth pour laquelle un «forcing» était en train d'être entrepris pour qu'elle démissionne comme magistrate. Cette voix disait aussi son espoir d'être ministre car «mo ti manev, mo pa ti zouvriye» et d'être le leader parmi les trois candidats du gouvernement. Ashley Ittoo a nié être l'auteur de ces propos. Un de ses proches est convaincu que l'audio, fausse ou vraie, était l'oeuvre de celui qui a eu le ticket d'Ashley Ittoo.

Pourquoi un ticket a été refusé à Ittoo ? Est-ce en raison de ses indiscrétions ? Ou alors parce qu'il s'était montré impartial lors des sessions de Committee of Supply ? On se rappelle que sa prestation lui avait valu d'être applaudi et l'on avait même entendu des voix venant des bancs de l'opposition lancer à Sooroojdev Phokeer : «Ashley Ittoo pou ranplas twa.» Tout comme le speaker adjoint Zahid Nazurally, Ittoo a-t-il payé pour avoir bien fait son travail et non comme Sooroojdev Phokeer ?

Contacté, Ashley Ittoo nous affirme qu'il donne un coup de main aux trois candidats de l'Alliance Lepep au no 16 et donc qu'il ne s'en fait pas de ne pas avoir obtenu de ticket. «L'important, nous dit-il, c'est que Pravind Jugnauth redevienne Premier ministre.» Il ajoute que l'incident est clos et que tout est rentré dans l'ordre.