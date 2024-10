Ile Maurice: Boxe - Fabrice Valérie, Guillaume Francis et Marquis Amene défendront les couleurs mauriciennes

Trois boxeurs ont été sélectionnés pour défendre les couleurs mauriciennes lors des Championnats d'Afrique élite qui se tiennent du 15 au 21 octobre en République Démocratique du Congo. Il s'agit de Fabrice Valérie chez les moins de 51 kg, Guillaume Francis chez les moins de 54 kg et Marquis Amene chez les moins de 67 kg.

La sélection a été finalisée après un camp d'entraînement qui a eu lieu du 30 septembre au 4 octobre au High Performance Centre (HPC) de Côte-d'Or et au centre national de boxe (CNB) à Vacoas. Camp d'entraînement qui avait aussi vu la participation de boxeurs venant de La Réunion, des Seychelles et de Rodrigues et qui avait débouché sur une compétition amicale, l'Indian Ocean Friendship Cup, le samedi 5 octobre au CNB.

Fabrice Valérie vise l'or

«Nous n'avons pu envoyer que trois boxeurs et un entraîneur. C'est tout ce que nous permettait le budget mis à notre disposition. Déjà, le déplacement s'élève à Rs 600 000. Nous avions fait une demande auprès de la fédération internationale pour financer le déplacement de deux autres boxeurs mais n'avons pas eu de réponse», indique Pascal Telvar, président de l'Association mauricienne de Boxe (AMB).

Guillaume Francis est un jeune boxeur très prometteur chez les moins de 54 kg.

Les pugilistes, accompagnés de l'assistant-entraîneur national, Josian Lebon, ont mis le cap sur Kinshasa, dimanche. «C'est le directeur technique national, Roberto Ibanez Chavez, qui devait accompagner les boxeurs mais en raison d'un problème de visa, il n'a pu le faire. C'est donc Josian Lebon qui l'a remplacé», précise Pascal Telvar.

Il faut dire que le choix des sélectionnés est logique. Marquis Amene a été impressionnant chez les 67 kg lors de l'Indian Ocean Frienship Cup face au Seychellois Jovani Bouzin. Alors que Fabrice Valérie et Guillaume Francis (-54 kg) se sont montrés très appliqués pour dominer les Réunionnais Larry Tevanee et Julien Samougompoulle.

«Nous nous sommes préparés lors d'un camp d'entraînement qui a été assez dur avec les équipes de la Réunion, des Seychelles et de Rodrigues. Nous nous sommes entraînés à Côte-d'Or le matin et à Vacoas l'après-midi. C'était une très bonne chose. Nos coaches nous ont bien poussés. Merci à la fédération d'avoir investi en nous. J'ai trouvé mon combat face au Réunionnais (Larry Tevanee) d'un bon niveau. Je suis un peu fatigué mais motivé. Les Championnats d'Afrique sont un objectif important pour moi. L'année dernière, c'était ma première participation mais je manquais d'expérience et je n'ai pas réussi à me démarquer. Ensuite, je suis allé aux Jeux des îles de l'océan Indien (JIOI) à Madagascar où j'ai été médaillé d'or. Cette année, j'ai décroché le bronze aux Jeux d'Afrique et puis j'ai pris part à la Mandela Cup lors de laquelle j'ai battu celui qui m'avait battu aux Jeux d'Afrique et décroché l'or. Je comprends mieux comment les choses se déroulent au niveau continental désormais et mon objectif sera de décrocher ma première médaille d'or aux Championnats d'Afrique», nous a confié Fabrice Valérie.

Cette 2e édition des Championnats d'Afrique se tiendra au gymnase du stade des Martyrs. En effet, après le retrait de la candidature du Gabon pour l'organisation de cette compétition, les 31 nations participantes vont donc se retrouver à Kinshasa, qui s'est proposé d'accueillir le tournoi pour la première fois de son histoire.