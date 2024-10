Ile Maurice: Pas moins de 78 opérations effectuées jusqu'ici

Le Passport and Immigration Office (PIO) poursuit ses efforts pour réduire le nombre d'immigrants en situation irrégulière sur le territoire. Depuis le début de l'année, le PIO a mené 78 opérations visant à traquer les immigrants illégaux, aboutissant à l'arrestation d'environ 796 étrangers en situation irrégulière. Actuellement, quelque 5 800 immigrants illégaux sont encore dans la nature, selon les statistiques fournies par le PIO. Ces opérations sont justifiées par le besoin de réguler l'immigration et d'assurer la sécurité dans le pays.

Une opération de la tracking team du PIO avec les sergent Lilloo et Soorujbally, la sergente Seewoopaul et les constables Raghoobur, Beekhy, Valaydon et Lapierre, œuvrant sous la supervision du directeur général du PIO, Narendra Kumar Boodhram, a débuté vers 3 heures, hier, dans le nord du pays, plus précisément à Grand-Baie. Elle visait à traquer les étrangers en situation illégale. Parmi les personnes arrêtées, on dénombre cinq Bangladais, sept Nigérians, dont une femme, deux Ougandais et un Ghanéen.

Ces immigrants irréguliers se mettent dans une telle situation, bien souvent, pour tenter d'améliorer leurs conditions de vie. Malheureusement, ils se trouvent souvent dans des situations précaires. Certains d'entre eux sont des travailleurs étrangers dont le permis de séjour a expiré après qu'ils ont fui des conditions difficiles auprès de leur employeur tandis que d'autres sont des touristes, qui tentent de prolonger leur séjour de manière illégale. Dans leur quête de survie, beaucoup d'entre eux travaillent dans l'illégalité, cherchant des opportunités dans des emplois mal rémunérés.

La situation est complexe car ces personnes fuient souvent des contextes difficiles dans leur pays d'origine, espérant trouver un avenir meilleur. Le PIO annonce que d'autres opérations auront lieu dans un avenir proche. «Il est crucial de prendre en compte le nombre d'immigrants pour faire baisser le décompte», a déclaré une source proche du dossier.