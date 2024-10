Maroc: Le peuple marocain célèbre mercredi le 49ème anniversaire de l'annonce de la glorieuse Marche Verte

Rabat — Le peuple marocain célèbre mercredi le 49ème anniversaire de l'annonce par Feu SM le Roi Hassan II, que Dieu l'entoure de Son infinie miséricorde, de la glorieuse Marche Verte, une étape phare dans le processus du parachèvement de l'intégrité territoriale du Maroc et de récupération des provinces du Sud du Royaume.

Cette Marche pacifique, unique en son genre, avait suscité un élan patriotique inégalé et constitue, à juste titre, l'un des événements les plus marquants dans l'épopée de l'indépendance et la glorieuse lutte de libération du joug du colonialisme.

C'est, en effet, le 16 octobre 1975 que Feu SM Hassan II avait annoncé cette grande marche populaire qui a abouti à la libération des provinces du Sud, et ce juste après la confirmation par la Cour Internationale de Justice (CIJ) de La Haye de l'existence de liens juridiques et d'allégeance entre les Sultans du Maroc et les tribus sahraouies.

Dans son avis du 16 octobre, la CIJ a jugé que le Sahara n'a jamais été "terra nullius" et qu'il y avait des "liens juridiques d'allégeance" entre ce territoire et le Royaume du Maroc.

"Le monde entier a reconnu que le Sahara était en notre possession depuis très longtemps, le monde entier a reconnu qu'il existait des liens entre le Maroc et le Sahara qui n'ont été altérés que par le colonisateur", avait indiqué le regretté Souverain, soulignant qu'"il ne nous reste donc qu'à entreprendre une marche pacifique du Nord au Sud pour nous rendre au Sahara et renouer avec nos frères".

Environ 350.000 volontaires, hommes et femmes, venant des quatre coins du Royaume, ont répondu de manière spontanée à l'appel lancé par Feu SM le Roi Hassan II. Ils se sont dirigés en toute assiduité et sérénité vers les provinces du Sud, hissant en toute confiance le drapeau national dans le ciel de ce territoire qui fait partie intégrante du Maroc.

Inscrite en lettres d'or dans l'Histoire du Royaume, la Marche Verte illustre parfaitement le lien fort et indéfectible entre le Trône Alaouite et le peuple marocain qui, au fil des années, n'a eu de cesse de confirmer son attachement inébranlable aux symboles sacrés de la Nation et son patriotisme sincère quand il s'agit de défendre l'intégrité territoriale et la souveraineté du Royaume.

Dans Son discours adressé au Parlement à l'occasion de l'ouverture de la 1ère session de la 4ème année législative de la 11ème Législature, SM le Roi Mohammed VI avait souligné que les acquis réalisés dans la perspective de clore le dossier du Sahara marocain et le développement socio-économique que connaissent les Provinces du Sud, "ont été rendus possibles grâce à l'élan de solidarité de l'ensemble des Marocains et à la faveur de leurs efforts concertés pour consolider l'unité nationale et l'intégrité territoriale".

Le Souverain a toutefois appelé, dans Son discours, à un surcroît de mobilisation et de vigilance "pour conforter durablement la position de notre pays, et il importe de continuer à plaider la justesse de notre Cause et à contrecarrer les manœuvres des adversaires".

En fait, grâce à une logique de prise d'initiative, de fermeté et de proactivité, le Maroc a pu, sous le leadership de Sa Majesté le Roi, engranger de grandes victoires diplomatiques, mettant en évidence la justesse de la position du Royaume et faisant valoir ses droits historiques légitimes et intangibles sur son Sahara.

Les soutiens francs exprimés par les Etats-Unis, la France, l'Espagne et la plupart des pays de l'Union Européenne à l'Initiative d'autonomie comme seule base pour le règlement de ce conflit régional artificiel, l'appui clair et responsable de pays arabes et africains frères à l'intégrité territoriale du Royaume et à sa souveraineté nationale, ainsi que l'ouverture de consulats d'une trentaine de pays dans les villes de Dakhla et de Laâyoune confortent cette évolution positive de l'affaire du Sahara marocain.

La commémoration du 49ème anniversaire de l'annonce de la Marche Verte est une nouvelle occasion renouvelée pour le peuple marocain afin de réaffirmer sa mobilisation constante derrière SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, afin de défendre l'intégrité territoriale du Royaume et ses intérêts suprêmes.