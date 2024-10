Afrique: Un responsable de l'UA a salué l'engagement de l'Éthiopie en faveur de la paix et de la stabilité dans le continent

Addis Abeba — Le chef des affaires politiques et point focal de la lutte contre le terrorisme de l'Union africaine (UA), Babatunde Abayomi Taiwo, a salué l'engagement de l'Éthiopie pour sa contribution positive à la paix et à la sécurité en Afrique et dans le monde.

La première conférence des ministres africains de la défense organisée par l'Éthiopie de sa propre initiative a débuté aujourd'hui à Addis Abeba au musée mémorial de la victoire d'Adwa.

A l'occasion, le responsable de l'UA a exprimé sa profonde gratitude à l'Éthiopie pour avoir accueilli l'événement, qui vise à relever les défis complexes de sécurité du continent.

Taiwo a souligné les contributions importantes de l'Éthiopie à l'UA et aux Nations Unies depuis 1951, en particulier son leadership dans les missions de maintien de la paix en Somalie et dans d'autres régions.

Il a souligné le besoin urgent d'efforts de collaboration entre les nations africaines pour faire face à l'escalade des conflits, à la montée des groupes armés et aux niveaux alarmants d'insécurité alimentaire exacerbés par les crises liées au climat.

Il a averti que les tensions géopolitiques croissantes pourraient menacer la souveraineté et la stabilité de l'Afrique, appelant à une approche unifiée pour renforcer les défenses contre les menaces transnationales et améliorer la position de l'Afrique sur la scène mondiale.

En discutant de la Force africaine en attente (FAA), Taiwn a appelé les États membres à surmonter les défis existants, notamment le financement et la volonté politique, pour rendre la force pleinement opérationnelle pour répondre aux crises.

Il a réitéré l'importance de la coopération internationale et a affirmé l'engagement de l'UA à soutenir les initiatives de paix à travers le continent.

La Conférence des ministres africains de la Défense organisée par l'Éthiopie se déroule sur trois jours sous le thème « L'Afrique : unie dans la paix, forte dans la sécurité ».

Les ministres africains de la Défense, les officiers supérieurs de l'armée, les attachés militaires basés à Addis-Abeba et les chercheurs engagés dans les affaires militaires participent à la première Conférence des ministres africains de la Défense organisée par l'Éthiopie de sa propre initiative.

La conférence se penchera sur des sujets qui visent à renforcer la sécurité continentale et à améliorer la coopération militaire entre les nations africaines en soulignant l'importance de renforcer les partenariats existants pour lutter contre le terrorisme et répondre aux menaces à la sécurité mondiale et régionale, entre autres questions de sécurité cruciales.