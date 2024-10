Afrique: La coopération entre les forces de défense africaines est essentielle pour façonner la future stratégie de défense du continent - Ministre de la défence

Addis Abeba — La coopération entre les forces de défense africaines est essentielle pour façonner la future stratégie de défense de l'Afrique, selon la ministre de la défense, Aisha Mohammed.

La conférence des ministres africains de la défense, qui dure trois jours, se déroule actuellement à Addis Abeba, au musée commémoratif de la victoire d'Adwa, sous le thème « L'Afrique : unie dans la paix, forte dans la sécurité ».

Les ministres africains de la défense, les officiers supérieurs de l'armée, les attachés militaires basés à Addis-Abeba et les chercheurs engagés dans les affaires militaires participent à la première conférence des ministres africains de la défense organisée par l'Éthiopie de sa propre initiative.

La conférence se penchera sur des sujets qui visent à renforcer la sécurité continentale et à améliorer la coopération militaire entre les nations africaines en soulignant l'importance de renforcer les partenariats existants pour lutter contre le terrorisme et faire face aux menaces de sécurité mondiales et régionales, entre autres questions de sécurité cruciales.

S'exprimant lors de la conférence, la ministre éthiopienne de la Défense, l'ingénieur Aisha Mohammed, a déclaré que l'Éthiopie était honorée d'accueillir cet important forum où les gardiens de la sécurité de l'Afrique se réunissent pour approfondir nos liens de coopération.

La ministre a ajouté que cela témoigne de l'engagement indéfectible en faveur de la paix, de la sécurité et de la vision commune d'une Afrique stable où nos peuples peuvent s'épanouir.

"La présence de dirigeants et de dignitaires aussi estimés de toute l'Afrique témoigne non seulement de l'importance de ce rassemblement, mais aussi de notre détermination collective à préserver l'avenir de notre continent", a déclaré Aisha.

En outre, elle a précisé que cette conférence n'est pas seulement un rassemblement, c'est une démonstration de la volonté collective de rester ferme face à la diversité pour surmonter les menaces qui cherchent à nous déstabiliser et à embarrasser les opportunités qui nous attendent.

« Alors que nous nous réunissons aujourd'hui, nous sommes parfaitement conscients des nombreux défis sécuritaires auxquels notre continent est confronté, de la menace du terrorisme et des insurrections à la montée du crime organisé et du trafic d'êtres humains, de la menace croissante des cyberattaques à l'impact durable de l'instabilité politique et des difficultés économiques. »

L'environnement sécuritaire de l'Afrique est devenu plus complexe que jamais, a-t-elle déclaré, ajoutant « mais dans cette complexité réside notre opportunité de renforcer notre coopération, de partager les connaissances et de renforcer la résilience de nos nations. »

Par conséquent, le ministre éthiopien de la Défense a souligné que la coopération entre les forces de défense africaines est essentielle à l'élaboration de l'avenir de la stratégie de défense de l'Afrique.